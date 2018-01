Polizistin nach Tauch-Übung spurlos verschwunden

Eine französische Polizistin ist bei einer Tauch-Übung verschwunden. Die suche läuft auf Hochtouren.

Paris - Sie wurde zuletzt am späten Freitagvormittag in der Seine auf Höhe der berühmten Kathedrale Notre-Dame gesehen, wie die Pariser Polizeipräfektur bestätigte. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Der Taucheinsatz in dem Fluss war Teil einer gemeinsamen Übung der Feuerwehr und der Polizei.

AVIS DE DÉCÈS ⚫️ Nous avons le regret et la douleur de vous faire part du décès en service commandé de Robert SANDRAZ, sapeur-#pompier #volontaire du @SDISsavoie. Toutes nos pensées vont vers sa famille, ses collègues et ses amis.https://t.co/x5yR7fLcVO pic.twitter.com/H3sBoEXXXn — Pompiers de France (@PompiersFR) January 5, 2018

Innenminister Gérard Collomb teilte auf Twitter mit, es werde alles getan, um die Taucherin zu finden. Nach schlechtem Wetter, das in mehreren Regionen Frankreichs zu Hochwasser geführt hatte, war auch der Pegel der Seine etwas gestiegen.

Policière disparue dans la Seine à Paris: les recherches ont repris – https://t.co/BMF8PlHPwM https://t.co/9QoD2ptUrd — France actualité (@fr_actualite) January 6, 2018

Am Vortag war ein Feuerwehrmann im Alpen-Département Savoie bei einem Einsatz von einem Hochwasser führenden Fluss fortgerissen worden. Erst am Freitag wurde der leblose Körper des 64-Jährigen gefunden.

dpa