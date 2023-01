Depressiv, ADS oder Autist? Charakter-Test soll Selbstdiagnose mit „Winnie Puuh“ liefern

Von: Jannis Gogolin

Ein Persönlichkeitstest mit den „Winnie-Puuh“-Charakteren sucht pathologische Ähnlichkeiten zwischen Puuh, Tigger & Co. und den Nutzern.

München – Als Kuscheltier oder im Fernseher begleitete Winnie Puuh und dessen Entourage Generationen von Kindern in die Welt der Erwachsenen. Wie in anderen Kindergeschichten soll laut einem Team aus Sozialforschern auch in der Zeichentrick-Serie ein Funken Ernsthaftigkeit stecken. Genauer: ein Haufen psychischer Krankheiten. Die Wissenschaftler haben die einzelnen Charaktere analysiert und Fragen abgeleitet. Mit einem Selbsttest soll nun jeder Ähnlichkeiten zu den Figuren und deren pathologischen Persönlichkeitszügen herausfinden können.

DISCLAIMER: Selbsttests dieser Art sind ausschließlich zum Zwecke der Unterhaltung. Weder besitzt er ein geprüftes psychiatrisches Verfahren zur Identifizierung psychischer Krankheiten, noch ersetzt das Test-Resultat eine psychologische Behandlung.

Selbstdiagnose mit „Winnie Puuh“-Test: Charaktere geben Auskunft über eigene mentale Verfassung

Die Selbsttest-Plattform IDRLabs hat einen Haufen von Online-Selbsttests in petto. So soll man die Ausprägung der kognitiven Fähigkeiten, möglichen Autismus oder das „Spirit Animal“ des Nutzers herausfinden können. Oder eben den Test von Dr. Sarah E. Shea und Dr. Kevin Gordon über Ähnlichkeiten zu Tigger, Puuh, Ferkel & Co., mit „jeweils einer eindeutigen psychiatrischen Diagnose“. Nach der Beantwortung von 33 Fragen soll jedem Nutzer eines der folgenden Persönlichkeitsprofile zugeordnet werden:

Puuh, der „Bär mit geringem Verstand“, wie er von seinem Schöpfer Christopher R. Milne beschrieben wurde, ist geprägt von seiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Ganz in seiner eigenen Welt gerät das dickliche Tier schnell in Schwierigkeiten. Denn sein Weg ist schlecht durchdacht und unorganisiert, die Handlungen äußerst impulsiv. Die Forscher diagnostizieren ihm daher eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS).

Indessen gilt sein bester Freund Ferkel als das genaue Gegenteil. Während Puuh unbedarft in etliche Probleme stolpert, hat das kleine Ferkel immer Angst. Alles ist ein Anlass zur Sorge und zum Fürchten. Da es keinerlei Kontrolle über seine Ängste hat und sich oft in seinen quälenden Gedanken verliert, wird dem Charakter eine Angststörung zugeschrieben.

Der Esel namens I-Aah ist bekannt dafür, ständig Trübsal zu blasen. Nach der Meinung der Test-Experten ist das jedoch schon pathologisch, also krankhaft. Daher erkennen sie in dem immer traurigen, niedergeschlagenen und schnell gelangweilten Tier eine depressive Störung, während er mit hängendem Kopf langsam Puuh hinterher trottet.

Depressive Störung, zwanghaftes Verhalten und ADHS: Persönlichkeitstest mit „Winnie Puh“-Charakteren

Im starken Kontrast zu den behäbigen Bewegungen des Esels steht Rabbit, der perfektionistische Hase. Immer unter Strom rückt stetig alles zurecht. Wenn etwas nicht an seinem Platz ist, rastet er schier aus und bekämpft wutentbrannt Veränderungen, während er sich in einem irrealen Weltbild verliert. Seine Diagnose daher: Zwangsstörungen.

Die tierische Entourage (von links): Kanga und Tochter Ruth, Eule, Winnie, Tigger, I-Aah & Rabbit © Mary Evans/imago

Dann ist da noch Tigger, ein stereotypischer Zappelphilipp. Die Erkenntnis der Forscher von IDRLabs, er habe eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), erscheint auch Laien nicht abwegig. Sein unerschöpflicher Vorrat an Energie sowie das ständige Springen seien untrügliche Zeichen. Oft unterbricht er andere und zieht keine Konsequenzen oder Schlüsse aus eigentlich lehrreichen Situationen, weil der Tiger gedanklich schon weitergesprungen ist.

Einziger Mensch in der Entourage mit erschreckender Persönlichkeitsstörung

Ruth, das Känguru-Baby ist derweil ganz bei sich, nach der Meinung der Forscher zu sehr. Extrem introvertiert nimmt es wenig bis nichts von seiner Außenwelt wahr. Wenn das Kleinkind aktiv wird, handelt es oft rücksichtslos und übereifrig, bevor es wieder im Beutel der Mutter verschwindet und dort teilnahmslos ausharrt. Die Forscher konnten dabei autistische Züge identifizieren.

Zuletzt noch Christopher Robin, der einzige Mensch in der tierischen Entourage. Alleine die Tatsache, dass er glaubt, mit Tieren sprechen zu können, ist für die Wissenschaftler ein Zeichen für eine schizophrene Persönlichkeitsstörung. Dafür spricht außerdem die allzu fantastische Welt, in der er und seine animalischen Freunde Abenteuer erleben, seit 2018 sogar als Spielfilm.