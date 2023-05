Für ein Selfie zahlen? Am Serien-Schauplatz in Iseltwald werden fünf Franken fällig

Von: Felina Wellner

Eine einst ruhige Natur-Oase ist aufgrund einer koreanischen Serie zu einem Touristenmagnet geworden. Ein Selfie am Drehort ist begehrt; nun aber auch kostenpflichtig.

Iseltwald – Es mag absurd klingen, aber für ein Selfie müssen Touristen fortan Geld bezahlen – zumindest wenn sie einen Steg am Brienzersee begehen wollen. Die Besonderheit des Ortes liegt nicht nur an seiner malerischen Kulisse. Es handelt sich um einen Drehort der Serie „Crash Landing on You“ aus Südkorea.

„Crash Landing on You“: Selfie am Serien-Schauplatz kostet ab sofort Geld

Neben dem Erfolg von „Squid Game“ markiert auch „Crash Landing on You“ den Aufschwung südkoreanischer K-Dramen. Eine Schlüsselszene der Serie spielt auf einem Steg in Iseltwald. Etwa 40.000 Touristen, überwiegend asiatisch, besuchen ihn seither jährlich, berichtet watson.ch. Sie nehmen stundenlange Wartezeiten in Kauf, um dort zu posieren, wo einst ihre Schauspiel-Idole performten.

Fans der Serie „Crash Landing on You“ besuchen Drehorte in der Schweiz. © Imago/Manuel Geisser

Iseltwald am linken Ufer des Brinzersees ist für die 420 Einwohner immer eine ruhige Heimat gewesen – bis die koreanische Serie 2020 zu einem globalen Erfolg geworden ist. Um den Ansturm auf den ikonischen Steg gerecht zu werden, der in den Wintermonaten sogar weiter angestiegen sei, etablierte der Shuttle-Service zwischen Interlaken West und Iseltwald im Januar 2023 vier zusätzliche Fahrten, teilte PostBus in einer eigenen Pressemitteilung mit. Eine weitere Neuerung folgte kürzlich: Ein Drehkreuz versperrt den Weg zum Steg, solange nicht fünf Franken gezahlt worden sind.

„Crash Landing on You“ Die in Asien mehrfach ausgezeichnete Serie handelt von einer reichen Frau aus Südkorea, die beim Gleitschirmfliegen in Nordkorea abstürzte. Ein Militäroffizier hilft ihr dabei, sich versteckt zu halten und sie verlieben sich ineinander. Auf dem Steg von Iseltwald spielt der Offizier in einer romantischen Szene Klavier. Am 14. Dezember 2019 wurde die Serie auf einem südkoreanischen Kabelsender erstmals ausgestrahlt. Seit Februar 2020 läuft sie auf Netflix.

„Profi um jeden Preis?“: Das ist der Grund für die Selfie-Kosten in Iseltwald

Gegenüber 20minuten.ch begründet die Gemeinde Iseltwald gegen Over-Tourism vorgehen zu wollen. Der Glaubwürdigkeit gemeinnütziger Gründe stehen einige Leserinnen und Leser allerdings skeptisch gegenüber: „Profit um jeden Preis - welch eine Gesellschaft“, kommentiert einer. Das Schweizer Nachrichtenportal vermutet, dass die Gemeinde versuche, zusätzliche Einnahmen zu generieren, da koreanische Touristen ansonsten kaum bis gar kein Geld in Iseltwald lassen.

Diese Schauplätze der Serie sind außerdem zu einem Touristenmagnet geworden

In der Schweiz sind eine Reihe von Aufnahmen für „Crash Landing on You“ entstanden. Neben dem ikonischen Steg erfahren seither auch weitere Drehorte einen Touristen-Boom. Kein Wunder – bei einer Anreise aus dem etwa Kilometer entferntem Korea gilt es so viel mitzunehmen wie es irgend geht. Weitere beliebte Drehorte von „Crash Landing on You“ sind im bergigen Berner Oberland verteilt:

Interlaken: Hauptdrehort zwischen Thunersee und Brinzersee

Sigriswil: am Thunersee (Filmszene: Panoramabrücke; Eintritt: etwa 8 Franken)

Lungern: am Lungernersee (Filmszene: Paragliding)

Der Hype um die Schauplätze von „Crash Landing on You“ ist kein Einzelfall. Eine Reise nach Österreich, um Drehorte von „Der Bergdoktor“ zu besuchen oder in 15 verschiedenen Ländern die besten Star-Wars-Drehorte abklappern: Die Schauplätze von Lieblingsserien stehen bei vielen Menschen auf der eigenen Bucket List. Auch in Deutschland sind Drehorte beliebte Ausflugsziele geworden. (Felina Wellner)