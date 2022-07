US-Tourist macht Selfie und stürzt in Krater von Vesuv

Der Krater des Vesuv. © robertharding/IMAGO

Ein Mann machte vor einem Krater ein Selfie und fiel mehrere Meter hinein. Er wurde angeklagt und muss sich für das unbefugte Betreten verantworten.

Neapel - Ein 23-jähriger US-Amerikaner und seine Familie machten sich auf den Weg zum Vulkan Vesuv, der nur weniger Kilometer weit weg von Neapel liegt. Sie umgangen das Besucherdrehkreuz und gelangten über abgesperrte Wege zum Vulkan. So konnte die Familie den 1.281 Meter hohen Gipfel des Vulkans erreichen. Oben angekommen, sollte der Moment auch mit einem Selfie dokumentiert werden. Dabei stürzte der Mann und das gerät mehrere Meter in den Krater hinein.

Mann macht Selfie auf dem Vesuv und fällt in den Krater hinein

Wie der Guardian schreibt, berichteten lokale Pressemeldungen, dass der 23-jährige Mann gerade ein Selfie machte, als ihm sein Handy aus der Hand rutschte und in den Krater fiel. Dieser stieg hinab, um das Gerät wiederzuholen. Dann jedoch verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter tief in den Vulkankrater. Wie das italienische Portal corriere.it berichtet, hatten Vulkanführer des Parks die gefährliche Situation beobachtet und Hilfe geschickt.

Ein Rettungskommando musste den Mann aus dem Krater retten. Vulkan-Führer waren als Erstes vor Ort und seilten sich in den Krater hinab, um den Mann herauszuziehen. Neben der Polizei kam auch ein Bergrettungshubschrauber, um die Bergung zu unterstützen. Der Mann wurde mit Schnittwunden und Prellungen an Armen und Rücken behandelt. Der Tourist begab sich in eine lebensgefährliche Situation, denn er riskierte einen Fall von über 300 Metern.

Tourist und Familie werden angeklagt

Der verletzte Mann und seine Familie müssen für ihren Ausflug mit Konsequenzen rechnen. Sie wurden von der Polizei angeklagt, da sie in öffentliches Land eingedrungen sind. Die Gruppe hatte sich ohne Tickets auf den Weg zum Vulkan gemacht. Dieser Weg war jedoch als verboten gekennzeichnet und äußerst gefährlich. Für das Selfie muss der Mann teuer bezahlen.

