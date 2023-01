Seltenes Phänomen: Wasserfall „stürzt nach oben“

Von: Martina Lippl

Verkehrte Welt: Ausnahme-Video (Screenshot) zeigt „Rückwärts-Wasserfall“ im US-Bundesstaat Utah. © Screentshot YouTube/RJ Hooper

Das Video sieht völlig unwirklich aus. Steht die Welt etwa Kopf? Einem US-Fotografen ist es gelungen, einen „nach oben stürzenden Wasserfall“ zu filmen.

Salt Lake City – Das Wasser scheint senkrecht in den Himmel zu stürzen. Diese Aufnahmen von diesem verkehrten Wasserfall sind im US-Bundesstaat Utah entstanden. Statt über die rotbraunen Klippen in die Tiefe zu fließen, nimmt das Wasser den umgekehrten Weg. Der Fotograf RJ Hooper hat das ungewöhnliche Schauspiel gefilmt und auf Facebook geteilt.

Seltenes Phänomen in den USA: Wasserfall „stürzt nach oben“

Ein seltenes Phänomen steckt hinter diesem „nach oben fließenden Wasserfall“. Starke Aufwinde an einer Klippe in Kayenta (USA) sind dafür verantwortlich, erklärt das Wetterportal wetteronline.de. Der Luftstrom müsse zudem stark genug sein, um das Wasser des Wasserfalls Richtung Himmel mitzunehmen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme herrschte nach Angaben von RJ Hooper starker Wind. „Eine Kaltfront bewegte sich mit Böen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde nach einem erheblichen Regenschauer in dem Gebiet“, schreibt Hooper zu seinem Post. Seine Drohne habe wie ein Champion mit dem Wind mithalten können.

Wasserfall stürzt „noch oben“ in den Himmel: Video zeigt erstaunliches Phänomen

„Atemberaubend“, „erstaunlich“ und „wundervoll“, so lauten die Kommentare auf seinen Post. Die eindrucksvollen und seltenen Bilder sind dem Fotograf RJ Hooper vergangene Woche, am 16. Januar, gelungen. Regen und einzigartige Windverhältnisse stimmten genau für diesen Moment. Das ganze Spektakel scheint selbst für Hooper faszinierend zu sein. Er wird offenbar nicht müde, Videomaterial in verschiedenen Versionen in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Himmelsspektakel wegen seltener Wetterphänomene

Im Südwesten der USA war fast zu gleichen Zeit am Himmel eine kuriose Wolkenform zu beobachten – und zwar in Form eines Hufeisens. Das Himmelsspektakel gilt in den USA als extrem selten. Soll jedoch schon über dem Himmel von München aufgetaucht sein. Eine rosa-orangefarbenes Wolkenformation, die an ein Ufo erinnerte, sorgte indes in der Türkei für Staunen.(ml)