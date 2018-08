Pärchen sucht Katze: Vor Kita macht es grausigen Fund - und greift zu ungewöhnlicher Maßnahme

Ein Pärchen hat sein vermisstes Haustier gesucht. Vor einer Kita machte es eine schlimme Entdeckung. Dort lag eine verweste Tierleiche. Die beiden nahmen die Ermittlungen daraufhin selbst in die Hand.

Senden – Ein besorgtes Pärchen im Münsterland sucht schon seit einiger Zeit nach seinem vermissten Kater – bereits seit vergangenem Juni. Doch weit und hatte es bisher keine Spur von "Kasimir" gegeben. Dann kam ein Tipp: In der Nähe einer Kita in Senden liege ein totes Tier. Die beiden Tierbesitzer schauten sich an besagtem Ort um - und machten eine grausige Entdeckung.

Die Katzenhalter fanden in einem Straßengraben ein stark verwestes Tier. Es war nicht mehr viel zu erkennen - bis auf eine schwarze Pfote. Es handelte sich scheinbar um eine tote Katze.

Verweste Katze vor Kita gefunden – Pärchen handelt

Die beiden Tierbesitzer machten Fotos vom Kadaver. Die Katze schien "zumindest teilweise grau-getigert gewesen zu sein", so viel konnten die beiden erkennen. Über die sozialen Medien berichtete das Paar öffentlich von seinem Fund. Doch damit nicht genug: Die Katzenhalter, die selbst auf der Suche nach ihrem vermissten Haustier waren, beließen es nicht dabei.

Die beiden Tierfreunde liehen sich aus einer Tierarztpraxis ein Kartenlesegerät aus. Damit kehrten sie zur toten Katze zurück - und tatsächlich: Es gelang ihnen, den implantierten Chip der Katze auszulesen und die Besitzer ausfindig zu machen. Die ganze Geschichte lesen Sie bei msl24.de*.

