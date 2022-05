Sensationsfund in Alabama: Riesige Felsbilder unter der Erde entdeckt

Von: Janine Napirca

In Alabama in den USA haben Forscherinnen und Forscher einen sensationellen Fund gemacht: Hunderte präkolumbische Felsbilder befinden sich unter der Erde.

Archäologinnen und Archäologen haben im Bundesstaat Alabama in den Vereinigten Staaten von Amerika unzählige präkolumbische Felsbilder unter der Erde entdeckt. Es ist nicht das erste Mal, dass Felskunst in den USA entdeckt wird. Allerdings sind einige der gefundenen Felsmalereien so groß, wie sie noch nie zuvor in Nordamerika entdeckt wurden.

Felsbilder entdeckt: Teilweise abstrakte Kunst befand sich ewig unter der Erde in Alabama

Die Motive, unter denen sich teilweise abstrakte Muster wiederfinden und von denen einige religiösen Charakter haben dürften, bedecken mehr als 400 Quadratmeter Fläche der Felswände unter der Erde in sogenannten Dunkelzonen der 19. unbenannten Höhlen. Die Decken hängen so tief, dass man nur sehr wenig Platz hat, weswegen viele der Felsbilder von den Künstlerinnen und Künstlern angefertigt worden sein müssen, ohne dass diese sie jemals zu sehen bekamen. Zwischen 133 und 949 vor unserer Zeit soll die Kunst, die auch Tiere und anthropomorphe Figuren abbildet, entstanden sein.

Photogrammetrie ermöglicht 16.000 Teilaufnahmen der Felsbilder zu 3D-Modell zusammenzufügen

Jan Simek und seinem Team von der University of Tennessee ist es gelungen, 16.000 Teilaufnahmen der Felsbilder auf den Höhlenwänden mithilfe der Photogrammetrie zu einem 3D-Modell zusammenzufügen. Nun kann man die Felsmalereien komplett bewundern. (jn)