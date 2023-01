Sensationsfund in Norwegen: Ältester Runenstein der Welt entdeckt

Von: Martina Lippl

Ältester Runenstein der Welt in Norwegen entdeckt. Auf dem Stein von Tyrifjorden ist die Inschrift „Idiberug“ zu lesen. © Javad Parsa/NTB/dpa

Archäologen haben in Norwegen den vermutlich ältesten Runenstein der Welt entdeckt. Die geheimnisvollen Inschriften auf dem Stein sind mehr als 2000 Jahre alt.

Oslo – Der Block aus braunem Sandstein ist 31 mal 32 Zentimeter groß. Und wie das Kulturhistorische Museum in Olso mitteilt „ein Traum für Runologen“, die Runenalphabete erforschen. Der Runenstein wurde in einem Gräberfeld entdeckt, das im Herbst 2021 in der Nähe des Sees Tyrifjorden nordwestlich von Oslo (Norwegen) freigelegt wurde. Die Inschriften seien bis zu 2000 Jahre alt und stammten aus den frühesten Anfängen der geheimnisvollen Geschichte der Runenschrift.

Runenstein in Norwegen: 2000 Jahre alte Schriftzeichen

Knochen- und Holzreste, die in einem Grab neben dem Stein gefunden wurden, seien mithilfe der Radiokarbon-Methode datiert worden. Nach Angaben des Museums deutet das Ergebnis darauf hin, dass die Runen in den Jahren 1 bis 250 nach Christus in den Stein geritzt wurden.

„Dieser Runenstein ist somit eines der allerersten Beispiele für Wörter, die schriftlich in Skandinavien aufgezeichnet worden sind“, erklärte das Museum. Irgendwann vor 1800 bis 2000 Jahren habe jemand in der Nähe des Tyrifjorden gestanden und Runen in den Sandsteinblock geschnitzt.

Die Geschichte der Runenschrift Die Runenschrift wurde von den Germanen verwendet und ist die älteste bekannte Form der Schrift in Skandinavien. Von ihr wurde von Beginn der Zeitrechnung über die Wikingerzeit bis hin ins späte Mittelalter rege Gebrauch gemacht. Runen sind die Buchstaben in einer Reihe von Alphabeten, die im Kontakt mit anderen Schriftkulturen erfunden wurden. Ein mögliches Vorbild war das lateinische Alphabet der Römer. Das Runenalphabet wird Futhark genannt, weil die ersten sechs Runen „fu th ar k“ sind. Die ersten drei Runen des Alphabets befinden sich an einer Stelle auf dem Stein ᚠ (f), ᚢ (u) und ᚦ (th). Quelle: www.khm.uio.no

Forscher entschlüsseln Botschaft auf dem Runenstein

Runensteine sind mit Inschriften versehene Steine, die meist auf Gräbern aufgestellt wurden – vor allem während der Wikingerzeit. Auf dem Stein von Tyrifjorden befinden sich acht Runen auf der Vorderseite. Umgewandelt in lateinische Buchstaben bedeute sie „Idiberug“.

Die Interpretation der Botschaften auf dem Stein sei nach Angaben des Museums eine Herausforderung. Die Schreibweise ältere Inschriften sei sehr unterschiedlich und die Sprache habe sich als diese Runen geschnitzt wurden, im Vergleich zur Wikingerzeit und dem Mittelalter stark verändert.

Bislang waren Runensteine aus den Jahren 300 bis 400 nach Christus die ältesten

„Der Text bezieht sich möglicherweise auf eine Frau namens Idibera und die Inschrift könnte „Für Idibera“ bedeuten. Andere Möglichkeiten sind, dass Idiberug die Wiedergabe eines Namens wie Idibergu/Idiberga oder vielleicht des Verwandtennamens Idiberung ist“, sagt Runologin Kristel Zilmer, Professorin für Schriftkultur und Ikonografie am Museum für Kulturgeschichte der Universität Oslo laut einer Pressemitteilung.

Bisher galten in Norwegen und Schweden gefundene Steine aus den Jahren 300 bis 400 nach Christus als die ältesten Runensteine, wie die Expertin Kristel Zilmer der norwegischen Nachrichtenagentur NTB sagte. Der Fund am Tyrifjorden sei daher eine „einzigartige Entdeckung“. Der Stein ist vom 21. Januar bis 26. Februar im Kulturhistorischen Museum in Oslo zu sehen. (afp/dpa/ml)

