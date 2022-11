Wie „Ölsardinen“ drückten sich Menschen durch Itaewon, berichtet Augenzeuge aus Deutschland

Halloween-Tragödie in Seoul: Deutscher Student berichtet Merkur.de von Massenpanik – „Wollten einfach nur weg“

Von: Michelle Brey

Über 150 Tote, etliche Verletzte: In Südkorea ereignete sich in einem beliebten Ausgehviertel ein schreckliches Unglück. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber Merkur.de.

Seoul / München – „Für mich ist es wie ein Film, der sich dort abgespielt hat. Man war da und hat das alles mitbekommen – aber es fühlt sich nicht real an“, sagt ein Augenzeuge im Gespräch mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA über die Massenpanik in Seoul.

Der Masterstudent aus Deutschland, der anonym bleiben möchte, war im August für ein Auslandssemester nach Deajeon in Südkorea gereist. Zentral gelegen, lässt sich das Land neben dem Alltag an der Universität von dort aus einfach erkunden. Am Samstag (29. Oktober) reiste er gemeinsam mit Kommilitonen mit dem Bus in das rund zwei Stunden entfernte Seoul. „Es war ja auch Halloween. Und Seoul ist der Spot, um feiern zu gehen.“

Abends hatte sich die Gruppe in Itaewon, einem Ausgehviertel in Seoul, getroffen – und wurde Zeuge des Unglücks, das letztlich über 150 Tote und etliche Verletzte nach sich zog. Im extremen Gedränge wurden zahlreiche Menschen laut Augenzeugen und Angaben der Rettungskräfte eingeklemmt. Viele stürzten zu Boden, erstickten, wurden zerquetscht oder totgetreten. Rund 100.000 Menschen waren in der Gegend unterwegs. Gegenüber Merkur.de schilderte der Student seine Eindrücke von dem Abend der Katastrophe in Seoul.

Massenpanik bei Halloween-Feiern in Seoul: Student aus Deutschland war in einem Club in Itaewon

Mit der U-Bahn in die Innenstadt: Es sei gegen sieben Uhr (Ortszeit) am Samstagabend gewesen, als er und ein Freund vom Hotel aus loszogen. Dass schon zu diesem Zeitpunkt sehr viele Menschen unterwegs gewesen seien, kam nicht unerwartet, erklärt er gegenüber unserer Zeitung. Schließlich hätten die Menschen nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder ohne große Einschränkungen Halloween feiern können. „Und gerade Seoul und Itaewon sind bekannt für seine Club- und Partyszene.“

Die beiden Studenten stiegen eine U-Bahnstation früher aus als die meisten, die am Samstag nach Itaewon kamen, um zu feiern. Nach einem Abendessen trafen sie den Rest der Gruppe vor einem Club in dem beliebten Partyviertel. In den Club hineinzugelangen, sei trotz des Andrangs kein Problem gewesen.

Als „echt voll, aber nicht unbedingt außergewöhnlich“ beschreibt der Augenzeuge die Menschenmengen auf der Straße zu diesem Zeitpunkt gegen circa neun Uhr abends. Die ersten Berichte über das Unglück sollen schließlich gegen 22.15 Uhr (Ortszeit) bei der Feuerwehr und Polizei eingegangen sein.

„Das Einzige, das uns schon vor dem Betreten des Clubs aufgefallen ist, war, dass eigentlich wenig bis gar keine Einsatzkräfte in Itaewon waren. Keine Polizei, kein Krankenwagen oder Ähnliches, wie man es zum Beispiel vom Oktoberfest in München kennt. Einsatzkräfte, die schon vor Ort wären, wenn etwas passiert. Das ist uns ein bisschen komisch vorgekommen. Aber wir haben uns erst einmal nichts weiter dabei gedacht.“

Nach Massenpanik in Seoul: Polizei räumt erhebliche Fehler ein

Einen Tag nach dem Unglück gab Innenminister Lee Sang Min zu, dass die Polizei schlecht vorbereitet gewesen sei. Das berichtete unter anderem die New York Times. Teile der Polizei seien demnach in nahegelegenen Bezirken im Einsatz gewesen, in denen regierungsfeindliche Proteste stattfanden.



Laut Polizei waren zwar 137 Beamte nach Itaewon entsandt worden. Allerdings waren bei eben jenen Protesten am anderen Ende Seouls etwa 6500 Beamte vor Ort. Am Dienstag (1. November) räumte Yoon Hee Keun, der nationale Polizeichef des Landes, erhebliche Fehler ein. Die Polizei habe bereits vor dem Unglück von „einer großen Menschenmenge“ erfahren, was ein „dringender Hinweis auf Gefahr“ gewesen sei, sagte er. Mit dieser Information sei aber „unzureichend“ umgegangen worden.

Bei einer Massenpanik in einem Ausgehviertel in Seoul starben mehr als 150 Menschen. Etliche wurden verletzt. © Chris Jung/imago

Da die Halloween-Feiern nicht offiziell angekündigt worden waren, wurde die Menschenansammlung nicht systematisch von Sicherheitsexperten, weder der Polizei noch örtlicher Behörden, überwacht. Für das Sicherheitsmanagement von Menschenmassen gelten in Südkorea eigentlich strenge Regeln. Die Stadtverwaltung von Seoul verfügt über ein Echtzeit-Überwachungssystem für Menschenansammlungen, das mithilfe von Handydaten die Größe vorhersagen kann. Medienberichten zufolge war es am Tag des Unglücks jedoch nicht im Einsatz.

Wie „Ölsardinen“ drückten sich Menschen durch Itaewon, berichtet Augenzeuge aus Deutschland

Als der Student aus Deutschland am Samstagabend mit einigen Kommilitonen nach einer Weile zum Luftschnappen wieder aus dem Club kam, habe er zum ersten Mal gemerkt, „dass irgendetwas nicht so ganz stimmt“. Wie „Ölsardinen“ hätten sich die Menschen durch eine Gasse nahe dem Club gedrückt.

Dieser befand sich direkt an einem Eck an einer Hauptstraße Itaewons. „Von dort aus die Seitenstraße nach oben waren die meisten Bars und Clubs. Diese Gasse war dann wie ein Nadelöhr, in dem viele hoch und hinunter wollten. Wir waren direkt an dem Eck“, beschreibt der Student den Standort. Die Gasse sei jedoch nicht jene gewesen, an der sich später laut Medienberichten die Massenpanik ereignete.

„Kein Durchkommen“ für Einsatzkräfte in Seoul: Dichtes Gedränge auf den Straßen

Auf den Gehwegen vor dem Club habe sich „ein Pulk von Menschen gebildet, sodass du dich gar nicht mehr richtig bewegen konntest“. Viele seien auf die Straße ausgewichen, auf der zu diesem Zeitpunkt noch Autos fuhren. „Man hat schon Sirenen gehört, Polizei kam und der Notarzt. Die ersten Einsatzkräfte trafen ein, aber es war kein Durchkommen“, schildert er seine Eindrücke, die mit Berichterstattungen von vor Ort übereinstimmen.

Kurz darauf seien dann Menschen mit einer verletzten Person durch die Gasse auf die Hauptstraße gekommen, erzählt er weiter. Nichtsdestotrotz sei es immer voller geworden. Die Gruppe entschloss sich schließlich dazu, zurück in den Club zu gehen. „Wir haben uns gesagt: Lasst uns abwarten und später versuchen, zurück ins Hotel zu fahren.“ Innen drin sei nach wie vor viel los gewesen, „aber nicht so, dass man sich irgendwie unwohl gefühlt hätte“.

„Partystimmung war vorbei“: Massenpanik in Itaewon - Studenten dürfen Club nicht mehr verlassen

Als der Besitzer schließlich kommunizierte, dass die Besucher den Club nicht verlassen dürfen, habe sich die Stimmungslage geändert. „Die Partystimmung war vorbei. Alle wussten, dass draußen irgendetwas schiefgeht. Wir wussten nicht, was geschehen war, aber man hatte sich denken können, dass es zu viele Menschen waren.“

Über die genauen Umstände seien sie jedoch nicht informiert worden. „Sie haben gemeint, sie rechnen mit ein bis zwei Stunden, aber sie können nicht mehr sagen und müssen abwarten, bis sie mehr Informationen bekommen.“ Instabile Mobilfunknetze und leere Handyakkus taten schließlich ihr Übriges: Die Gruppe blieb im Unklaren darüber, was sich im Freien abspielte.

Nach rund einer Stunde hielten sie es im Inneren nicht mehr aus, erzählt der Student. „Wir haben gesagt: Wir müssen jetzt raus und schauen, was los ist.“ Daran, dass sie den Club schließlich verließen, habe sie niemand gehindert.

Massenpanik bei Halloween-Party in Seoul: „Man wusste nicht: Ist es hier noch gefährlich?“

Auf der Straße angekommen, prasselten die Eindrücke nur so auf die Studenten ein. „Man kam raus und war komplett überwältigt“, lässt er gegenüber Merkur.de die Momente Revue passieren. „Sirenen, Gepfeife, Geschreie. Es waren Unmengen an Menschen da, Teile der Straße waren abgesperrt, super viele Einsatzkräfte, Feuerwehr, Krankenwägen, Polizei. Und gleichzeitig wirkte es so unstrukturiert und unorganisiert.“ Automatisch seien sie in eine Richtung geschoben worden.

„Man wusste nicht: Ist es hier noch gefährlich? Wo sollen wir hin? Wo ist weniger los? Unser Ziel war einfach nur irgendwie von dort wegzukommen und einander nicht zu verlieren.“ Gleichzeitig habe er Menschen wahrgenommen, die nebeneinander auf der Straße lagen. „Du wusstest nicht, ob sie noch leben oder nicht. Jeder konnte das sehen. Ein paar waren überdeckt mit Planen, aber einige auch nicht, weil so viele gleichzeitig betroffen waren, dass die Kapazität gar nicht da war.“ Ein Stück weiter habe er etliche Reanimationsversuche an Menschen, die auf den Straßen lagen, gesehen.

Einige der Opfer nach einer Massenpanik in Seoul wurden von Rettungskräften mit Laken bedeckt. © Jung Yeon-Je/AFP

„Wir wollten nur raus, weg“: Augenzeuge aus Deutschland über Massenpanik in Itaewon

„Man hatte das Gefühl, es wird geholfen und Leute werden ins Krankenhaus gebracht, aber es schien immer noch viel zu wenig und die Menschenmengen haben einfach nicht abgenommen“, schildert er. „Wir wollten einfach nur raus, weg. Wohin? Egal.“ Der tatsächlichen Massenpanik, die sich in einer der Gassen Itaewons abspielte und Auslöser für das Ausmaß an Toten und Verletzten war, entkamen die Studenten. Das habe sich vermutlich abgespielt, als sie noch im Club ausharrten, mutmaßt der Zeuge.

Rettungskräfte schieben ein Opfer der Massenpanik in Itaewon auf einer Trage. © Anthony Wallace/AFP

„Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Masse drinnen war. Aber allein der Anblick von diesen offensichtlich leblosen Leuten war teilweise einfach verstörend“, sagt er. „Wir sind einfach nur froh, dass alle von uns sicher sind, dass keiner verletzt ist. Das ist das Wichtigste. Die Geschehnisse zu realisieren und zu verarbeiten, in welcher Situation man sich befunden hat, das braucht noch seine Zeit“, fährt er fort. (mbr)