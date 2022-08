Niedriger Wasserstand in Donau legt Kriegsschiffe mit gefährlicher Munition frei

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Dürre und Trockenheit haben den Wasserstand in der Donau extrem gesenkt. So tief, dass an einigen Stellen alte Kriegs-Wracks zum Vorschein kommen und eine Gefahr darstellen.

Prahovo - Die große Trockenheit und damit einhergehenden niedrigen Wasserstände in zahlreichen Flüssen und Seen bereiten aktuell vielen Ländern große Probleme. So hat unter anderem der Gardasee in Italien einen neuen Negativrekord hinsichtlich des Pegels erreicht. Auch die Donau bereitet jetzt Sorgen: In Teilen Serbiens kamen durch das wenige Wasser alte Kriegsschiffe zum Vorschein, die noch Munition sowie Sprengstoff an Bord haben und somit eine Gefahr für den Schiffsverkehr darstellen.

Wie der Spiegel unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hatten die Wracks jahrzehntelang niemanden gestört. Nun, da der Wasserstand der Donau extrem niedrig ist, wurden die ehemaligen deutschen Kriegsschiffe jedoch freigelegt und ragen aus dem Wasser. Eine der betroffenen Stellen liegt in Ostserbien bei Prahovo. Ursprünglich sollen Schiffe dort einen Bereich von 180 Metern auf der Donau für ihre Fahrten gehabt haben, durch die Wracks an der Wasseroberfläche sind es nun nur noch rund 100 Meter.

Auch im Nordwesten Ungarns wird ein solches Wrack eines deutschen Kriegsschiffes in der Donau sichtbar. © Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa

Gefährliche Wracks in der Donau: Nazis versenkten Schiffe während Krieg-Rückzugs

Die Schiffe stammen aus dem Jahr 1944, als die sowjetischen Truppen die Schwarzmeer-Flotte der Nazis verdrängte und sie zum Rückzug zwang. Diese hätten hunderte ihrer Schiffe daraufhin in der Donau versenkt - samt Munition und Sprengstoff.

Diese Fracht stellt nun neben den Wracks an sich ein weiteres großes Problem und vor allem eine Gefahr für vorbeikommende Schiffe dar. In Video-Szenen von Reuters ist ein serbischer Buchautor aus Prahovo zu sehen, der die aktuelle Situation als „bedrohlich“ für die Einwohner bezeichnet. „Die Deutschen haben eine große ökologische Katastrophe hinterlassen“, sagt er weiter. Die serbische Regierung versuche bereits seit März, sich um das Problem zu kümmern. Die Bergung sei jedoch teuer: So würden die Kosten für die Bergung der Schiffe samt gefährlicher Fracht auf rund 29 Millionen Euro geschätzt werden.

Ein weiterer Fluss, der aktuell große Sorgen bereitet, ist die Oder. Dort treiben tausende tote Fische an der Oberfläche. Polen und Deutschland sind auf Ursachensuche. (nz)