So divers sehen die Puppen der „Sesamstraße“ heute aus

Von: Felicitas Breschendorf

Teilen

Elin ist die erste Bewohnerin in der Kindersendung, die eine Behinderung hat. In anderen Teilen der Welt hat sich die Kindersendung längst verändert.

Sie hat zwei Zöpfe, trägt eine gelbe Jacke, ist ziemlich vorlaut und sitzt im Rollstuhl – die „Sesamstraße“ hat eine neue Bewohnerin. Die Puppe heißt Elin und ist sieben Jahre alt. Damit verstärke erstmals ein Charakter mit einer Behinderung das deutsche Puppen-Ensemble, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit.



Schon früher seien in der „Sesamstraße“ Kinder mit Behinderung gezeigt und erklärt worden, wie sie leben und was sie können. „Jetzt wird auch die Puppenwelt ein bisschen inklusiver“, sagte NDR-Programmdirektor Frank Beckmann laut Mitteilung dazu. Das freut Kinder, aber bestimmt auch Erwachsene, die die „Sesamstraße“ auf kreative Ideen bringt – zum Beispiel dieses verrückte Foto-Shooting.

Alle Kinder sollen sich in der „Sesamstraße“ repräsentiert fühlen

Der Anstoß für den neuen Charakter sei vom Gleichstellungsbeauftragten im NDR, René Schaar, gekommen. Ziel bei der Entwicklung der neuen Puppe war den Angaben zufolge auch, dass sich alle Kinder gleichermaßen in der „Sesamstraße“ repräsentiert fühlen sollen.



„Elin nutzt den Rollstuhl, weil sie nicht so gut laufen kann“, sagte Schaar über die neue Puppe. „Doch dieser Aspekt soll nicht zu sehr dominieren. Denn behindert zu sein, ist nur ein Merkmal von ganz vielen, die Elin ausmachen. Als NDR sind wir aufgefordert, das Potenzial behinderter Menschen sichtbar zu machen und zur Aufgeschlossenheit ihnen gegenüber beizutragen. Elin hilft uns auf diesem Weg.“



Im Fernsehen und der NDR-Mediathek wird Elin das erste Mal am 2. Oktober auftauchen. Dann beginnt die 50. Staffel der Kindersendung.

6 diverse Puppen aus der „Sesamstraße“

Die Barbie-Puppen werden immer diverser und auch die Puppen der „Sesamstraße“. Elin in Deutschland ist nicht die Einzige. In fremdsprachigen Ausgaben sind schon vor ihr Bewohner:innen hinzugekommen, die die Show verändern. Hier kannst du sie sehen:

6 diverse Puppen aus aller Welt, die es bei der „Sesamstraße“ gibt Fotostrecke ansehen

Mehr zum Thema: Der Song „Mana Mana“ aus der „Sesamstraße“ stammt – ernsthaft – aus einem Porno.

(Mit Material der dpa)