Seven Summits geschafft: Mann besteigt Montblanc mit Beinprothesen

Von: Johannes Welte

Teilen

Am Sonntag stand Maximilian Schwarzhuber endlich auf dem Gipfel des Montblanc. © Schwarzhuber

Maximilian Schwarzhuber (30) hat es geschafft: Im zweiten Anlauf hat der Extremsportler mit zwei Beinprothesen den Montblanc bestiegen und damit die Seven Summits der Alpen erklommen.

Chamonix – Maximilian Schwarzhuber wurden aufgrund einer unheilbaren Krankheit 2017 beide Beine amputiert. Nachdem er immer Schmerzen gehabt hatte, konnte er endlich gehen, nachdem er Prothesen bekommen hatte. Und das wurde schnell zum Leistungssport: Schon nach einem halben Jahr absolvierte er einen Zehn-Kilometer-Lauf, voriges Jahr radelte er in 48 Stunden 1001 Kilometer von Flensburg nach Oberstdorf. Für dieses Jahr hat er sich das Besteigen der Seven Summits, der jeweils sieben höchsten Gipfel der Alpenstaaten vorgenommen.

Sieben Alpen-Gipfel in zwölf Wochen

Am 10. Juni bestieg der Influencer und Motivationsredner aus Wolnzach (Oberbayern) die Zugspitze (2962 Meter) in Deutschland. Es folgten die Doufourspitze (4634 Meter) in der Schweiz, der Gran Paradiso (4061 Meter) in Italien, der Triglav in Slowenien (2864 Meter), der Grauspitz in Liechtenstein (2599 Meter) und der Großglockner (3798 Meter) in Österreich.

Am 19. August wollte Schwarzhuber den Montblanc (4810 Meter) erklimmen, den höchsten Berg Frankreichs und der Alpen. „Leider mussten wir umkehren, da die Rückkehr vom Gipfel zu unserem Ausgangspunkt zu gefährlich geworden wäre.“ Schwarzhuber und sein Kletterpartner Alex Daffner (31) aus Essenbach bei Landshut (Niederbayern) hatten auf dem Refuge Cosmique auf 3566 Metern Höhe Quartier bezogen.

Die steilen Eiswände unterhalb des Gipfels des Montblanc © Maximilian Schwarzhuber

Eine Randkante des Montblanc-Gletschers blockierte den direkten Weg. „Wir hätten über eine sehr steile Ausweichroute auf Eis zurückkehren müssen“, berichtet Schwarzhuber. Auf dem Rückweg rettete das ungewöhnliche Kletterduo noch einen Bergsteiger aus Paris, der zu spät zum Gipfel aufgebrochen war und bereits an der Höhenkrankheit litt. Die Bayern nahmen den Franzosen mit zur Hütte.

Route führte durch gefährliche Steinschlagzone

Schwarzhubers Lebensmotto ist: „Aufgeben gibt‘s nicht.“ Darum gab es am Sonntag den zweiten Versuch. „Statt zum Refuge Cosmique zurückzukehren, haben wir uns dieses Mal für eine Gipfelüberschreitung entschieden“, berichtet der Oberbayer. Nach dem Gipfelsturm ging es über den Normalweg, die Goûter-Route zum Nid d‘Aigle auf 2372 Metern Höhe. Hierher führt eine Bergbahn. Doch zuvor muss man durch den extrem steinschlaggefährdete Couloir du Goûter. Dieses Mal hatten Schwarzhuber und Daffner aber den Bergführer Thomas Scherzer aus Traunstein (Oberbayern) dabei.

Doch einfach war es auch dieses Mal nicht: „Es gab viel Neuschnee, der fest gefroren war. Wir waren die erste Seilschaft nach zwei Wochen. Teilweise mussten wir den Schnee wegtreten, damit wir an das Blankeis kamen. Es war super anstrengend, so heikel war es bei allen Touren noch nie.“ Auch die Höhe machte den Alpinisten zu schaffen, auch wenn sie in den Wochen zuvor sich schon akklimatisiert hatten.

Am Sonntag klappt das Gipfelfoto endlich

Am Sonntag war es endlich so weit: „Wir haben es geschafft! Um 10:26 Uhr erreichten wir heute den Gipfel des Mont Blanc (4.810m), der Höchste Berg der Alpen“, postete der Influencer stolz auf Facebook.

Ganze 16 Stunden hatte die ungewöhnliche Seilschaft gebraucht, um die rund 1700 Höhenmeter auf den Gipfel zu schaffen, dann folgten 2700 Höhenmeter Abstieg auf die andere Seite. „Ohne unseren Bergführer hätten wir keine Chance gehabt. Es war richtig hart! Meine definitiv schwierigste Route der Seven Summits der Alpen“, so Schwarzhuber.

Als Nächstes will der Abenteurer, die Route aus Italien aufs Matterhorn ausprobieren. „Und dann will ich mich auf den Iron Man auf Hawaii vorbereiten.“

Auch ein Wanderausflug in die Berge kann riskant werden: Das sind die 5 gefährlichsten Wanderwege in den bayrischen Alpen.