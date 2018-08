Am Tag seiner Entlassung: Sexualstraftäter schlägt erneut zu

In Düsseldorf schlägt ein vorbestrafter Sexualstraftäter erneut zu, er entblößt sich vor zwei minderjährigen Mädchen. Der 48-Jährige wurde erst wenige Stunden zuvor freigelassen.

Düsseldorf - Noch am Tag seiner Entlassung aus der Haft wegen eines Sexualdeliktes ist ein 48-Jähriger erneut auffällig geworden - und wieder im Gefängnis gelandet. In einem Regionalzug auf der Fahrt nach Düsseldorf soll er sich zu einem Schwesternpaar im Alter von 8 und 17 Jahren gesetzt und sein Geschlechtsteil entblößt haben. Wie die Bundespolizei am Mittwoch über den acht Tage zurückliegenden Vorfall weiter berichtete, sei er noch einige Male auf- und abgelaufen und habe sein Geschlechtsteil präsentiert.

Die Eltern der Kinder verständigten die Polizei. Diese nahm den mutmaßlichen Exhibitionisten kurz darauf am Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Der 48-Jährige hatte wegen räuberischer Erpressung, sexueller Nötigung und Vergewaltigung gerade erst eine Haftstrafe verbüßt und war am selben Tag freigekommen. Nun wird erneut ermittelt: wegen exhibitionistischer Handlungen und sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Mann kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

