Shanghai ist neuer Corona-Hotspot Chinas: Lockdown für 26 Millionen Menschen – Beginn landesweiter Krise?

Von: Christiane Kühl

Shanghai wird für den Corona-Lockdown geteilt in Ost und West: Straßensperre vor einem Tunnel unter dem Huangpu-Fluss. © Hector Retamal/AFP

Es ist Chinas Worst-Case-Szenario, das eigentlich ausgeschlossen wurde: Die wichtigste Metropole Shanghai muss in den Corona-Lockdown. In zwei Phasen müssen alle Bewohner zum Massentest.

Shanghai/München – Nun also doch: Chinas größte Stadt und Finanzmetropole Shanghai* muss in den Corona-Lockdown. Es ist ein Szenario, gegen das sich die Behörden seit Anfang Februar mit allen Mitteln gestemmt hatten*. Gilt die 26-Millionen-Einwohner-Stadt doch als zu wichtig für die Wirtschaft des Landes. Doch am Ende halfen abgeriegelte Wohnanlagen, massenweise ausgegebene Selbsttests, geschlossene Restaurants und Kontrollen über die lokale Covid-App nicht gegen die hochansteckende Omikron-Variante. Denn Shanghai wurde nach Wochen moderater Infektionszahlen nun plötzlich zum Hotspot des Landes. Bereits am Samstag wurden dort 2631 Corona-Fälle gemeldet, 60 Prozent aller Neuinfektionen in China. Am Montag meldete Shanghai bereits 3500 Neuinfektionen, wobei fast alle Betroffenen demnach wenige oder keine Symptome zeigten.

Nun soll es ein kurzer Lockdown richten, inklusive der in China* üblichen Massentestungen. Dabei spielt Shanghai in die Hände, dass die Stadt durch den Huangpu-Fluss geteilt ist: im Osten das alte Stadtzentrum Puxi, im Westen das hypermoderne Finanzzentrum Pudong mitsamt neuen Retortenstädten, Transrapidstrecke und dem internationalen Flughafen. 5,7 Millionen Menschen in Pudong müssen nun zuerst in den Lockdown, bis zum 1. April. Seit Mitternacht Ortszeit sind alle Verbindungen über den Fluss unterbrochen: Brücken und Tunnel wurden gesperrt, die U-Bahn verkehrt nicht mehr. Die Bezirke westlich des Flusses folgen dann vom 1. bis zum 5. April.

Der Zwei-Schritte-Lockdown sei der Tatsache geschuldet, dass selbst das moderne Shanghai nicht für alle 26 Millionen Einwohner zugleich binnen weniger Tage Massentests organisieren könnte, vermuten Anwohner. Also laufen diese eben für die Stadthälften nacheinander, während beide strikt voneinander abgeriegelt bleiben. Zweck der Sperrung sei es, sicherzustellen, dass das potenzielle Risiko eines Ausbruchs unter Kontrolle gebracht werde, zitierte die South China Morning Post Wu Fan aus dem Shanghaier Covid-19-Expertenteam. „Wir haben festgestellt, dass die Stadt regionale Cluster sowie einige Infektionsfälle hat, die über die Wohnquartiere verstreut sind“, sagte sie der Zeitung.

Shanghai im Lockdown: Wirtschaftliche Engpässe befürchtet

Während des Lockdowns müssen alle Bewohner der jeweiligen Stadthäfte zu Hause bleiben. Essensliefer- und Kurierdienste dürfen aber weiterhin kontaktlose Lieferungen anbieten, um die Grundbedürfnisse zu gewährleisten. Unternehmen innerhalb der Sperrgebiete müssen ihre Tore schließen, das Personal muss so weit möglich von zu Hause aus arbeiten. Der öffentliche Nahverkehr wird ausgesetzt. Wie sich der Lockdown auf Shanghais wichtigen Containerhafen Yanshan und den internationalen Flughafen in Pudong auswirkt, teilten die Behörden zunächst nicht mit. Die wenigen internationalen Flüge, die China überhaupt zulässt, werden allerdings seit Wochen ohnehin in Nachbarstädte umgeleitet.

In Shanghai haben viele deutsche Unternehmen ihren Sitz; die meisten ihrer Produktionsanlagen befinden sich allerdings außerhalb der Stadtgrenzen in dem zur Provinz Jiangsu* gehörenden Umland. Betroffen sind einige große Industrieparks, etwa der im Westen Shanghais gelegene Chemiepark Caojing, in dem zum Beispiel BASF produziert. Auch ein Werk des Shanghaier VW-Joint Ventures SAIC-Volkswagen steht im äußersten Westen Shanghais in Anting. Die Unternehmen leiden darunter, dass große Teile ihrer Belegschaft in Quarantäne müssen – oder wegen der Teilung der Stadt nicht zur Arbeit über den Fluss kommen können. VW hatte schon im nordöstlichen Changchun drei Fabriken vorübergehend schließen müssen*.

Firmen im verarbeitenden Gewerbe sollten in dem Lockdown aber halbwegs mithalten können, erwartet die EU-Handelskammer in China (EUCCC). „Einige unserer Mitglieder haben bereits Produktionspläne erstellt, bei denen das Betriebspersonal bis zu sieben Tage auf dem Werksgelände bleibt, bevor ein neues Team übernimmt“, sagt EUCCC-Präsident Jörg Wuttke zu Merkur.de*. Schwieriger werde es für den Dienstleistungssektor, warnt Wuttke. Die Zuversicht der Firmen gehe zurück, und viele Jobs würden überflüssig. Auch die Lieferketten stünden aufgrund logistischer Unsicherheiten vor großen Herausforderungen..

Shanghai: Die Menschen sind ungehalten

„Neben der Belastung für die Wirtschaft scheint die Bevölkerung weniger bereit zu sein, Lockdowns hinzunehmen, da immer unberechenbarere Maßnahmen der Kommunen das Vertrauen der Bürger in ihre lokalen Verwaltungen untergraben“, so Wuttke. Die sehr kurzfristige Ankündigung des Lockdowns erst am Sonntagnachmittag Ortszeit stieß bei den Shanghaiern auf Ärger und Unverständnis. „Wir verstehen Shanghais Management und Kontrollmaßnahmen wirklich nicht“, sagte ein 59-Jähriger, der vor einem Lebensmittelladen Schlange stand und seinen Namen nur mit Gao angab. „Nach so langer Zeit“ habe die Stadt den Corona-Ausbruch „immer noch nicht unter Kontrolle gebracht, und die Zahlen steigen“.

Freude über die Freiheit: Bewohner eines Shanghaier Viertels feiern auf diesem Bild von Mitte Februar das Ende ihres Lockdowns. Gereicht hat die Abriegelung einzelner Quartiere und Wohnanlagen aber offenbar nicht: Nun geht ganz Shanghai in den Lockdown. © VCG/Imago

Ob Chinas Null-Covid-Strategie auch gegen die Omikron-Variante Erfolg haben kann, ist in der Tat ungewiss. „Globale Erfahrungen mit Omikron scheinen darauf hinzudeuten, dass dies nicht funktionieren wird. Wir befürchten daher, dass wir den Beginn einer Omikron-Krise in ganz China erleben könnten“, warnt Jörg Wuttke.

Null-Covid-Politik: China bleibt bisher bei harter Linie

Noch immer reagiert Peking auf regionale Infektionsherde mit drastischen Maßnahmen*. Millionen von Chinesen sind daher derzeit von harten Lockdowns betroffen. In den vergangenen Wochen war die nordostchinesische Provinz Jilin die am schwersten betroffene Region, dort ist neben der Provinzhauptstadt Changchun mit neun Millionen Menschen auch die 4,5-Millionenstadt Jilin abgeriegelt. Die südchinesische Tech-Metropole Shenzhen* meldete derweil Fortschritte. Nach zwei Wochen striktem Lockdown*, sei am heutigen Montag im Wirtschaftsleben eine Rückkehr zur Normalität möglich, teilten die lokalen Behörden mit.

„Natürlich will auch Shanghai den Lockdown weder für Pudong im Osten noch Puxi im Westen auch nur einen Tag länger als notwendig“, sagt Christian Sommer, Geschäftsführer des German Centre, das sich mit Sitz in Pudong um die Belange vor allem kleinerer deutscher Firmen in China kümmert. Mehrere seiner Mitarbeitenden waren am Montag dort bereits beim PCR-Test. „Ob die angekündigten vier bis fünf Tage ausreichen, scheint mir eher zweifelhaft.“ Es scheint, als beginnt die Welle gerade erst anzurollen. (ck/mit Material von AFP)