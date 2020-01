A2 stundenlang gesperrt: Show-Truck der Ehrlich Brothers in schweren Unfall verwickelt

Auf der A2 ist es am späten Donnerstagabend (2. Januar) zu einem schweren Unfall gekommen. Darin verwickelt: Ein Show-Truck der Ehrlich Brothers.

Beckum (NRW)- Auf der A2 bei Beckum im Kreis Warendorf (NRW) rund 40 Kilometer von Dortmund entfernt ist es am Donnerstagabend (3. Januar) zu einem schweren Unfall mit mehreren verletzten Personen gekommen. Ein Pkw war auf einen Lkw aufgefahren, danach krachten weitere Autos in das Wrack des verunfallten Pkw. Wie RUHR24.de* berichtet, war ein Show-Truck der Ehrlich Brothers in den Unfall verwickelt. Das Zauberer-Duo hat am Wochenende mehrere Auftritte in NRW.

