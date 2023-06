Das macht Abnehmen von überschüssigen Kilos mit Ihrem Gehirn

Von: Sophia Lother

Durch die Verringerung von überschüssigem Körperfett können nicht nur positive Effekte für die Gesundheit erzielt werden, sondern es kann auch dem Gehirn zugutekommen.

Frankfurt – Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, hat nicht nur Auswirkungen auf unseren Körper unterhalb des Halses. Unser Gehirn kann ebenfalls stark von unserer Ernährung beeinflusst werden. Frühere Forschungsarbeiten haben bereits herausgefunden, dass bestimmte Essgewohnheiten möglicherweise Einfluss auf Risikobereitschaft, Denkfähigkeit und die Gesundheit haben können.

Eine aktuelle Untersuchung enthüllt einen zusätzlichen Aspekt im Zusammenhang mit der Ernährung und seiner potenziellen Wirkung auf das Gehirn. Diesmal steht jedoch weniger die Ernährung mit spezifischen Nahrungsmitteln im Fokus, sondern vielmehr das Gegenteil. Wissenschaftler aus Israel haben erforscht, welche Auswirkungen das Abnehmen von überschüssigem Gewicht auf unser Gehirn hat.

Studie liefert neue Einblicke, wie gut Abnehmen für das Gehirn ist

Die Studie, die von der gemeinnützigen Organisation „elife“ veröffentlicht und einem Peer-Review unterzogen wurde, konzentrierte sich auf 102 Teilnehmer. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt, wobei zwei Gruppen die mediterrane Ernährung oder eine Variante davon (die sogenannte grüne mediterrane Diät) erhielten, während die Kontrollgruppe Richtlinien für eine gesunde Ernährung erhielt. Über einen Zeitraum von 18 Monaten sollten sich die Probanden an die jeweiligen Diätvorgaben halten.

Gleichzeitig führten die Wissenschaftler auch Tests mit einem Modell durch, das dazu dienen soll, das Alter des Gehirns zu bestimmen. Hierbei wurde das Alter anhand der funktionellen Konnektivität des Gehirns im Ruhezustand mittels Magnetresonanztomografie (MRT) ermittelt. Diese funktionelle Konnektivität beschreibt die Tatsache, dass die verschiedenen Regionen des Gehirns kognitive Aufgaben nicht isoliert voneinander bewältigen, sondern gemeinsam und vernetzt agieren, wie es die Forschungsergebnisse nahelegen.

Die Umstellung auf eine mediterrane Ernährung beinhaltet den Austausch von Rind- und Lammfleisch durch Geflügel und Fisch. Zusätzlich sollte man täglich 28 Gramm Walnüsse verzehren. Die empfohlene Kalorienzufuhr liegt dabei bei 1500-1800 kcal/Tag für Männer und 1200-1400 kcal/Tag für Frauen.

Die Umstellung auf die grüne mediterrane Ernährung umfasste außerdem den Verzehr von grünem Tee und einem Smoothie, der aus Zwergwasserlinse hergestellt wurde.

Wie kann Abnehmen dem Gehirn helfen?

Die Ergebnisse enthüllten, dass bereits ein Gewichtsverlust von einem Prozent zu einer Reduzierung des Gehirn-Alters um 8,9 Monate führte. Darüber hinaus konnten die Forscher bestätigen, was bereits in früheren ernährungswissenschaftlichen Studien angedeutet wurde: Eine verringerte Aufnahme von stark verarbeiteten Lebensmitteln, Süßigkeiten und zuckerhaltigen Getränken steht in Verbindung mit einem jüngeren Gehirn-Alter.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung vom Redakteur Jakob von Sass sorgfältig überprüft.