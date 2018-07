7 Straftaten in 15 Minuten - Mann rastet total aus, am Ende steht er nackt auf der Straße

Innerhalb von nur 15 Minuten begeht ein Mann unglaubliche sieben Straftaten. Zuletzt, indem er sich heftig gegen seine Festnahme wehrt. Am Ende steht er nackt auf der Straße.

Frankfurt-Bockenheim - Eine unglaubliche Tour der Zerstörung unternahm ein 36-jähriger Mann am Sonntag durch Frankfurt-Bockenheim. Innerhalb von 15 Minuten beging er sieben Straftaten: Er schlug Passanten nieder, sprang auf Autos herum und schlug Dellen in Motorhauben. Am Ende seiner kurzen, aber heftigen Tour stand er nackt auf offener Straße und schlug mit einer Rolle Nylonband auf Polizisten ein. Lesen Sie die ganze unglaubliche Geschichte auf FNP*.

