Unfassbar: Siebenjähriger tot in Wohnung gefunden - Polizei sucht nach Frau

Was für eine unfassbare Tragödie: Als die Eltern ihren siebenjährigen Sohn von einer Bekannten abholen wollen, entdecken sie ihr lebloses Kind. Von der Bekannten fehlt nun jede Spur - die Polizei wollte ein Verbrechen nicht ausschließen.

Heilbronn - Ein sieben Jahre alter Junge ist in Künzelsau bei Heilbronn in der Wohnung einer Bekannten tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft schlossen am Samstag ein Verbrechen nicht aus. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Die Ermittler verwiesen lediglich auf die „Gesamtumstände“. Zu möglichen Verletzungen sagte ein Polizeisprecher, er könne nichts dazu sagen. Das sei noch zu ungenau. Von der 69 Jahre alten Bekannten fehlte bis zum Abend jede Spur. Die Polizei suchte am Samstag mit einem größeren Aufgebot nach ihr. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber.

Beamten sprachen in ihrer Mitteilung von einem „vermutlichen Tötungsdelikt“

„Ob sie als Tatverdächtige in Frage kommt oder ob sie aus einem anderen Grund verschwunden ist, kann noch nicht beantwortet werden“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Siebenjährige hielt sich den Angaben zufolge bei der Frau auf. Seine Eltern wollten ihn am Samstagvormittag abholen. Da niemand die Tür öffnete, hätten sie einen Nachbarn um Hilfe gebeten und seien so ins Haus gelangt.

Dort hätten sie ihren Sohn leblos gefunden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, so die Polizei. Die Beamten sprachen in ihrer Mitteilung von einem „vermutlichen Tötungsdelikt“.

