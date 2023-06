Unsicherheit in Südtirol wächst: Dritter toter Bär gefunden – ein anderer marschiert in Wohnhaus

Von: Johannes Welte

Zum dritten Mal in diesem Jahr wurde im italienischen Trentino ein toter Bär gefunden. Tierschützer vermuten Giftköder und schalten die Staatsanwaltschaft ein.

Trient – Ein Wanderer hatte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge den toten Bären Freitagabend in den Wäldern von Cavedago an den Hängen des Paganella-Berges nordwestlich von Trient gemeldet, nicht weit von der Südtiroler Provinzgrenze. Das Trienter Forstamt barg den Kadaver. Laut der Nachrichtenagentur Ansa handelt es sich um einen männlichen Braunbären, vermutlich „subadult“, also fast ausgewachsen. Er soll schon einige Tage dort gelegen haben. Der Kadaver wird dem tiermedizinischen Institut des Veneto in Legnaro bei Padua übergeben, um das Tier zu untersuchen. Dabei soll auch dessen Identität festgestellt werden.

Wieder ein toter Bär. Erst vor kurzem wurde im Salzburger Land einer von einem Zug erfasst und getötet. © Land Salzburg

Bereits der dritte tote Bär im Norden Italiens in diesem Jahr

Es ist der bereits der dritte tote Bär, der dieses Jahr im Trentino entdeckt wurde: Ende April fanden Wanderer einen Bären-Kadaver am Molvenosee - es war der mit dem Code M62 versehene Problembär. Er konnte mit Ohrmarken identifiziert werden. Die Behörden vermuteten, dass er durch einen Revierkampf mit einem anderen Bären ums Leben kam. Tierschützer erstatteten Anzeige, da sie Wilderei durch Menschen für möglich hielten.

Anfang Juni wurde wieder ein toter männlicher Bär entdeckt, dieses Mal am Monte Peller, unweit der Stelle, wo der Jogger Andrea Papi im April von einem Bären getötet wurde. Auch hier wurde von einem tödlichen Rivalenkampf ausgegangen, Tierschützer forderten Akteneinsicht.

Tierschützer stellen Strafanzeige nachdem zum dritten Mal ein toter Bär gefunden wurde

Die italienische Vereinigung zum Schutz von Tieren und Umwelt (AIDAA) hat laut der Zeitung L‘Adige nun nach dem dritten Todesfall beschlossen, eine Beschwerde an die Staatsanwaltschaft von Trient zu richten und eine Untersuchung auf menschliche Beteiligung als Todesursache der drei Bären zu fordern: „Wir wollen Klarheit“, wird die Vereinigung AIDAA zitiert.

Insbesondere fordert AIDAA die Staatsanwaltschaft von Trient auf, „die Ergebnisse der Autopsie zur Verfügung zu stellen, die an den drei toten Bärenkadavern durchgeführt wurden, die in Gebieten aufgefunden wurden, in denen Bären in der Vergangenheit nie verschwunden waren“.

Dritter Toter Bär in Italien - Zeugen sollen von Giftködern berichtet haben

Schließlich bittet die Vereinigung darum, „zu überprüfen, ob in der Gegend auffällig giftige Köder vorhanden sind, wie von mehreren Zeugen, darunter einem Hirten und dem Besitzer einer Schutzhütte in der Gegend von Mount Peller, angegeben wurde.“ Auch nach illegalen Jagdaktivitäten oder Wilderei soll an den Orten gefahndet werden, wo die toten Bären gefunden wurden“.

Am 23. Mai wurde auch im Salzburger Land ein Bär tot aufgefunden, der von einem Zug überrollt wurde. Laut dem offiziellen Obduktionsergebnis wurde der Bär durch Zusammenstoß mit einem Zug getötet.

Zum dritten Mal toter Bär gefunden: Anderer Bär besucht Haus im Trentino

Währenddessen machen lebende Bären das Trentino weiter unsicher: „Gestern Nacht haben einige Herren, die am Ende des Dorfes wohnen, einen Bären neben ihrem Haus gefunden“, sagt der Bürgermeister von Dimaro im Val di Sole, Andrea Lazzaroni, zum Sender Rai. „Ein Junges – auf den ersten Blick nicht aggressiv, aber sehr selbstbewusst.“ Das Tier habe sich genähert und der Familienhund habe angeschlagen. Dann verschwand der Bär wieder. Die Forstverwaltung wurde alarmiert. Am 13. Juni hatte ein Bär für Schrecken gesorgt, der durch das Dorf Arco am Gardasee trabte. Weitere Bären hatten sich im Val di Sole an Mülltonnen zu schaffen gemacht.