Simpsons-Produzent und vielfacher Emmy-Gewinner zwei Tage vor seinem Geburtstag gestorben

Er war einer der kreativen Köpfe bei „Simpsons“, prägte „Rick and Morty“ und räumte dafür Emmy-Preise ab. Nun ist der Produzent Michael Mendel verstorben.

Los Angeles - Mehr als 25 Jahre lang war er einer der kreativen Köpfe bei der beliebten Kultserie „Die Simpsons“, holte mit dem Format dreimal den Emmy und wurde einmal für seine Co-Produktion von „Rick and Morty“ ausgezeichnet. Nun ist J. Michael Mendel in seiner Heimat Kalifornien kurz vor seinem 55. Geburtstag verstorben.

Simpsons-Star stirbt in Los Angeles: Michael Mendels Frau äußert sich

Der Produzent Michael Mendel starb laut seiner Ehefrau, der Casting-Direktorin Juel Bestrop, am Sonntagabend „eines natürlichen Todes“ in seinem Haus in Studio City in Los Angeles, wie der Hollywood Reporter berichtete.

Viele seiner Weggefährten haben mittlerweile Beileid bekundet. Mendel verdiene einen besseren Nachruf als ein Foto mit dem Wort „tot“ oder „RIP“ darunter, schrieb Dan Harmon, Schöpfer von „Rick and Morty“ am Dienstag in einem Instagram-Post. „Ich nahm Mike als gegeben hin. Er wurde immer gebraucht und war immer da. Er wird auch morgen gebraucht werden und nicht da sein. Die Wunde wird vernarben, aber da wird ein Loch sein in allem, was wir von jetzt an tun.“

Tod von Simpsons-Produzent: Bekannte sind erschüttert

Auch „Rick and Morty“-Mitschöpfer Justin Roiland zeigte sich erschüttert vom Tod des Freundes, Partners und Mitproduzenten. „Ich weiß nicht, was ich ohne dich an meiner Seite machen soll, Mike“, schrieb Roiland auf Twitter. „Ich bin am Boden zerstört“.

R.I.P. Michael Mendel. Thanks for the mature cartoons (The Simpsons and Rick n Morty) that brightened up my pathetic flailing into adulthood.



godamit we need the portalgun to bring you back pic.twitter.com/dsWgAhXB0E — emmaneuvers (@emmaneuvers) September 24, 2019

dpa/jw