Das sind die heißesten Zwillinge der Welt - und sie teilen wirklich alles

Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich und verdrehen ihren Instagram-Followern täglich den Kopf: Die Adelalinka Twins. Gerade sind die beiden Hotties auf der Suche nach einem Mann - den sie sich selbstverständlich teilen.

Kazan - Sich auf Instagram nur in knappen Outfits in sexy Pose ablichten zu lassen, wird immer mehr zum Trend. Stars wie Sophia Thomalla oder Verena Poth wissen, wie man es schafft Aufmerksamkeit in den Medien zu finden und regelrecht Schlagzeilen mit den neuesten Fotos zu machen - die Fans macht man damit natürlich auch sehr glücklich. Da frägt man sich, was gibt es schöneres, als eine halbnackte Schönheit zu sehen wenn man durch Instagram scrollt? Die Antwort ist ganz einfach: Zwei halbnackte Schönheiten - die auch noch identisch aussehen. Extratipp.com* berichtet über die Zwillinge.

Ein Beitrag geteilt von ADELYA | ALINA (@adelalinka_twins) am Mär 12, 2018 um 8:01 PDT

Adelya und Alina sind eineiige Zwillinge und nennen sich in den sozialen Medien die "Adelalinka Twins" (adelalinka_twins auf Instagram). Die beiden kommen aus einer Stadt im Südwesten Russlands - über Instagram werden sie von 188.000 Menschen durch ihr tägliches Leben begleitet. Dort findet man kein Bild, auf dem eine der Schwestern einzeln zu sehen ist, denn die Mädchen gibt es nur im Doppelback. Meist in den gleichen Outfits (oder eben der gleichen Unterwäsche) posieren die zwei Russinnen für die Kamera. Die Follower lieben die Adelalinka-Twins, überhäufen sie mit Komplimenten - ein Fan bietet in den Kommentaren sogar an: "Ich würde den Boden unter euren Füßen küssen."

Ein Beitrag geteilt von ADELYA | ALINA (@adelalinka_twins) am Mär 15, 2018 um 6:02 PDT

Wie thesun.co.uk berichtet, sind die beiden 22 Jahre alt und besuchen der Zeit noch die Universität in ihrer Heimatstadt. Doch Adelya und Alina haben große Pläne: Welche Pläne das sind, was die beiden Teilen und mehr heiße Fotos gibt es auf extratipp.com.

Natascha Berger

