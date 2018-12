Der Ätna ist der aktivste Vulkan Europas. Am Heiligabend ist der Vulkan auf Sizilien wieder ausgebrochen. Das Ausmaß an Zerstörungen ist enorm.

16.10 Uhr: Eine Serie von Beben hat die Bewohner rund um den Vulkan Ätna auf Sizilien in der Nacht zum Mittwoch aufgeschreckt. Der heftigste Erdstoß der Stärke 4,8 sorgte nach ersten Medienberichten für Schäden an Gebäuden bei Catania. Mindestens vier Menschen wurden durch herabfallende Trümmer verletzt. Am stärksten betroffen war Zafferano. „Nach den Erschütterungen der letzten Tagen haben wir angezogen geschlafen“, sagte ein Augenzeuge der italienischen Zeitung „La Stampa“. „Wir haben den Tod gesehen“, wird ein anderer Bewohner der Stadt zitiert.Die Zeitung hat auf ihrer Online-Seite ein erschreckendes Video veröffentlicht, auf dem das ganze Ausmaß der Zerstörungen sichtbar wird.

Update vom 27. Dezember 2018: Die vom Vulkan Ätna ausgelösten Beben haben mehr als 400 Menschen den Behörden zufolge vorübergehend obdachlos gemacht. Sie mussten in der vergangenen Nacht in Notunterkünften untergekommen, weil sie wegen des Bebens nicht in ihren Häusern bleiben konnten, teilte der Chef der italienischen Zivilschutzbehörde, Angelo Borrelli am Donnerstag dem staatlichen Radiosender RAI mit. Zudem gebe es 28 Verletzte, darunter aber keine lebensbedrohlichen Fälle.

Seiner Behörde seien 1600 Wohnungen mit Schäden gemeldet worden, welche auf die Beben zurückzuführen seien, sagte Borrelli. Am Mittwochmorgen hatte ein Beben der Stärke 4.8 die Region um Catania am südöstlichen Fuß des Ätna auf Sizilien erschüttert. Im Ort Zafferana Etnea wurden mehrere Häuser beschädigt, darunter eine Kirche aus dem 17. Jahrhundert.

Update vom 26. Dezember 2018: Sizilien ist seit dem Ausbruch des Vulkans Ätna an Heiligabend nicht zur Ruhe gekommen. Zahlreiche Erdstöße erschütterten die italienische Mittelmeerinsel über Weihnachten, am heftigsten war ein Beben der Stärke 4,8 in der Nacht zum Mittwoch. Rund ein dutzend Verletzte wurden nach Behördenangaben in Krankenhäuser eingeliefert. Zahlreiche Gebäude wurden schwer beschädigt.

Nach dem Ausbruch des Ätna am Montagabend gab es hunderte kleinere Erdstöße. Dem Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) zufolge waren es allein 60 Beben mit einer Stärke von mehr als 2,5. Das Beben der Stärke 4,8, das Sizilien am Mittwoch um 03.18 Uhr erschütterte, war seitdem der heftigste Erdstoß. Es folgten über mehrere Stunden hinweg zahlreiche leichtere Nachbeben.

Video: Vulkan lässt die Erde beben - Verletzte und Gebäudeschäden

Nach Angaben des Zivilschutzes mussten zwei Menschen aus einem eingestürzten Gebäude gerettet werden. Insgesamt seien rund ein Dutzend Menschen durch herabfallende Gebäudeteile verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. 18 weitere Menschen hätten sich selbst wegen leichter Verletzungen oder aus Panik in Krankenhäuser begeben. Berichte über lebensbedrohliche Verletzungen gab es nicht. Eine ältere Frau habe aber mehrere Knochenbrüche erlitten, meldete die Nachrichtenagentur Agi.

Vulkan Ätna ausgebrochen - bislang 130 Erdbeben

Catania - Eine dunkle Aschewolke ging von dem Vulkan aus. Am Flughafen Catania kam es deswegen am Montag zu einigen Behinderungen, erklärte der Flughafen auf Twitter.

Wegen der Aktivität des Vulkans sei es seit Montagmorgen auch zu Schwarmbeben gekommen, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. In drei Stunden seien 130 Erschütterungen registriert worden. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es kommt immer wieder zu kleineren und größeren Eruptionen.

Der Ätna ist rund 3330 Meter hoch. Zu einem größeren Ausbruch kam es zuletzt 1992.

dpa