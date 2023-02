St. Tropez im Schnee: Ski-WM-Ort Courchevel hat den mit gefährlichsten Flughafen der Welt

Bond-Filmkulisse

Der Ski-WM-Ort Courchevel in Frankreich gilt als das St. Tropez im Schnee. Im noblen Wintersportort in den französischen Alpen befindet sich eine der gefährlichsten Landebahnen der Welt.

Courchevel – Bei der alpinen Ski-WM 2023 in Courchevel/ Méribel in Frankreich geht es vor allem um Medaillen. Bis zum 19. Februar steht das Geschehen auf den Pisten in den französischen Alpen natürlich im Fokus. Dabei ist der Ort auch für einen ganz anderen Nervenkitzel bekannt. Der Flugplatz von Courchevel gehört zu den gefährlichsten der Welt. Nur die besten Piloten und Pilotinnen mit einer speziellen Qualifikation dürfen auf dem Höhenflughafen – bezeichnet als Alitport – landen.

Flugplatz in Courchevele (Ski-WM-Ort) gehört zu den gefährlichsten Landebahnen der Welt

Der Altiport von Courchevele verfügt über die höchste asphaltierte Landebahn in Europa. Die Landebahn ist die kürzeste der Welt. Ursprünglich betrug die Landebahn 375 Meter. Für die Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville wurde sie auf 537 Meter erweitert. Mit einem Gefälle von 18,5 Prozent ist der Flughafen allerdings nur für Kleinflugzeuge oder Hubschrauber geeignet. Dazu hat die Rollbahn einen Knick. Der Höhenunterschied auf der Strecke beträgt 65 Meter. Was bedeutet das für Piloten? Gelandet wird bergauf, gestartet bergab – direkt über dem Abgrund. Ein Durchstarten ist für Piloten unmöglich. Das gilt übrigens auch für den Flugplatz Altiport Méribel im gleichnamigen Skigebiet. Dieser Flugplatz in den Bergen liegt allerdings nur auf einer Höhe von 1.700 Meter.

+ Der Flugplatz von Courchevele liegt mitten in den französischen Alpen auf einer Höhe von 2.700 Metern. © Screenshot Google Maps

Skir-WM-Ort Courchevele: Der Flughafen mit der steilsten Landebahn

Für den Anflug auf den Flughafen mitten in den französischen Alpen ist eine sogenannte Qualification Montagne, eine Anflugerlaubnis für Altiports, nötig.

Altiport Courchevel liegt auf einer Höhe von 2.007 Metern.

Die Lande- und Startbahn ist 537 Meter lang und 40 Meter breit.

Die Asphaltpiste weist eine Steigung von 18,5 Prozent auf.

+ Der Flugplatz Courchevel Alitport liegt in den französischen Alpen und gehört zu einem der gefährlichsten Landebahnen der Welt (Archivfoto). © imago

Der steilste Flughafen der Welt: Kulisse für James-Bond-Filme

Der Flughafen Courchevele Alitiport war bereits die Kulisse für Hollywood-Streifen, darunter auch James-Bond-Filme. Im „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (Originaltitel Tomorrow Never Dies, 1997) mit Pierce Brosnan ist der spektakuläre Landeplatz zu sehen. Schon 1995 fanden Dreharbeiten für den James-Bond-Klassiker „Golden Eye“ auf dem Flughafen in den französischen Alpen statt. Das Panorama ist einfach gigantisch. Wer ein bisschen auf YouTube stöbert, kann im Cockpit eines Piloten „mitfliegen“ und verschiedene Landungen im Sommer oder Winter absolvieren. (ml)