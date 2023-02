Skiunfall-Serie in Österreich: Deutscher Skifahrer (19) stirbt in Tirol

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Ein österreichischer Rettungshubschrauber landet auf einer Piste. © Michael Kri/kristen-images.com/imago

Auf Österreichs Pisten kam es am Wochenende zu einigen Unfällen, bei denen deutsche Skifahrer beteiligt waren. Ein 19-Jähriger erlag seinen Verletzungen.

Tannheim/Tirol - Ein Skifahrer aus Deutschland ist am Sonntag (12. Februar) bei einem Skiunfall in Tirol ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei Tirol kam der 19-Jährige um 12.45 Uhr im Skigebiet Neunerköpfle in Tannheim von der Piste ab und stürzte in einen angrenzenden Wald. Nachdem vor Ort Erste Hilfe geleistet worden war, wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kempten geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Ein weiterer tödlicher Skiunfall ereignete sich in Kärnten. Das meldet die Polizei Kärnten. Um etwa 10 Uhr stürzte ein 55-jähriger aus Tschechien im Skigebiet Mölltaler Gletscher und blieb regungslos liegen. Die Wiederbelebungsmaßnahmen des Pistendienstes und der Besatzung des Rettungshubschraubers blieben erfolglos, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Skiurlaubers feststellen. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Obduktion des Leichnams an.

Skiunfall-Serie in Tirol: Unfallverursacher flieht

Zudem gab es am Wochenende auf Österreichs Pisten mehrere Unfälle, bei denen deutsche Skifahrer beteiligt waren. Am Sonntag gegen 13.50 Uhr wurde ein 30-jähriger Deutscher im Hochzeiger Schigebiet im Gemeindegebiet von Jerzens von einem unbekannten männlichen Schifahrer niedergefahren und verletzt. Der Unfallverursacher wurde von der Pistenrettung aufgefordert, mit ihr zur Mittelstation abzufahren. Dieser flüchtet jedoch im schnellen Tempo talwärts, die eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Das Unfallopfer wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht.

Im Skigebiet am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Hopfgarten/Brixental rutschte ein 23-jähriger Deutscher gegen 14 Uhr auf einem flachen Weg nach einem Sturz über den Pistenrand und fiel einige Meter die angrenzende steile Böschung hinab. Dann prallte er vermutlich gegen einen mit Schnee bedeckten Baumstumpf. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

Schöne Aussichten, rasante Pisten: Zehn Skigebiete in Europa, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Im Rifflsee-Skigebiet im Pitztal verlor ein 11-jähriger Skifahrer aus Deutschland gegen 13 Uhr die Kontrolle über seine Skier und fuhr gegen ein Hinweisschild. Der Junge wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Innsbruck geflogen.

Erst am Wochenende zuvor (4./5. Februar) gab es in Österreich und Südtirol eine Serie von Lawinenabgängen, bei denen mehrere Tourengeher getötet wurden.