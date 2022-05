Mann stürzt durch Schneedecke in Gletscherbach – mehrere Meter weit vom eisigen Bachlauf mitgerissen

Von: Anna Lorenz

Ein Skitourengänger brach am schweizerischen Furgggletscher durch die Schneedecke in einen Gletscherbach und wurde vom Wasser mitgerissen. Die Rettung glückte in letzter Minute.

Zermatt – Die Geschehnisse klingen hinsichtlich eines glimpflichen Ausgangs äußerst aussichtslos: Ein italienischer Skiausflügler verließ am Sonntag, 1. Mai, aus zunächst unbekannten Gründen die Piste am Furgggletscher bei Zermatt und stürzte daraufhin durch die Schneedecke in einen Gletscherbach, der sich darunter befand. Wie die an der Rettung maßgeblich beteiligte Schweizer Fluggesellschaft Air Zermatt berichtet, sei der Mann „durch die Strömung des Wassers und die Steilheit des Bachbettes“ mehrere Meter weit vom eisigen Bachlauf mitgerissen worden.

Skiunfall im schweizerischen Zermatt: Mann war zwei Stunden lang in eiskaltem Gletscherbach gefangen

Obwohl die Begleitung des Verunfallten sofort Hilfe rief, konnte der Italiener erst nach zwei Stunden und mit einer Körpertemperatur von nurmehr 26 Grad Celsius aus der Unfallstelle geborgen werden. Nicht mehr ansprechbar wurde der „lethargische“ Mann daraufhin in das Inselspital Bern geflogen. Dass der Skitourengänger mittlerweile wieder stabilisiert und auf dem Weg der Besserung ist, ist laut dem diensthabenden Arzt „nicht zuletzt der optimalen Zusammenarbeit zwischen Pilot, Rettungssanitäter sowie Bergungs- und Rettungsspezialisten“ zu verdanken.

Bergung nach Skiunfall am schweizerischen Furgggletscher: Meisterleistung der Rettungskräfte

Nicht weniger als eine Meisterleistung, so muss der Einsatz der Rettungskräfte am schweizerischen Furgggletscher bei Zermatt betitelt werden. Bereits wenige Minuten nach dem abgesetzten Hilferuf war der Rettungshelikopter der Air Zermatt bereits zugegen, mit im Gepäck hatte das Team Material für Lawinen-, als auch Spaltenrettungen. Vier weiteren Rettungsexperten, mehreren Sanitätern, Flughelfern, einem Lawinenhundeteam und einem Taucher gelang es innerhalb von 60 Minuten, den Mann, der unter der Schneedecke schlichtweg verschwunden war, etwa zehn Meter talwärts der Unfallstelle zu orten. Da eine Tauchrettung mutmaßlich zu spät gekommen wäre, erklärte sich ein Rettungsspezialist bereit, sich an Seilen in den stockfinsteren Gletscherbach zu begeben. Unter Zuhilfenahme des Spaltenrettungsmaterials konnte der stark unterkühlte Italiener aus fünf Metern Tiefe geborgen werden. (askl)