„Müssen leider aufgeben“: Schweizer Skiort muss Festival absagen – zu wenig Schnee

Von: Patrick Huljina

In vielen Gebieten der Alpen fehlt derzeit der Schnee. In der Schweiz muss deshalb nun ein traditionsreiches Festival abgesagt werden.

Grindelwald - Die ungewöhnlich milden Temperaturen im Januar machen in diesem Winter auch bekannten Skigebieten zu schaffen. Im Skiort Grindelwald in der Schweiz musste das traditionsreiche internationale Festival für Schneeskulpturen, auch unter dem Namen „World Snow Festival“ bekannt, abgesagt werden – erstmalig wegen Schneemangels.

„Müssen leider aufgeben“: Schweizer Skiort muss Festival absagen

„Wir haben bis zuletzt gehofft und probiert, nun müssen wir leider aufgeben“, sagte Isabelle vom Dahl von Grindelwald-Tourismus am Dienstag (3. Januar). Auf der Homepage des Skiortes hieß es: „Aufgrund der äußeren Bedingungen fällt das World Snow Festival im Januar 2023 aus.“ Der nötige Schnee fehlt.

Beim „World Snow Festival“ stellt die Gemeinde Künstlerinnen und Künstlern jedes Jahr im Januar drei Meter hohe kompakte Schneeblöcke zur Verfügung, aus denen sie eiskalte Kunst und Skulpturen zaubern. Dafür gab es im Dorf in diesem Jahr aber einfach nicht genügend Material. Die höher gelegenen Pisten seien dagegen gut beschneit, betonte Grindelwald-Tourismus. Vielerorts ist die Skisaison in Gefahr.

Beim „World Snow Festival“ in Grindelwald zaubern Künstler Skulpturen aus Schnee. (Archivbild) © IMAGO / UIG

„World Snow Festival“ in Grindelwald: Alles begann 1983 mit einer „Riesen-Heidi“

Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 fand das „World Snow Festival“ in Grindelwald seit 1983 in jedem Jahr statt. Damals begann alles mit einer „von japanischen Künstlern aus Schnee gehauenen Riesen-Heidi“. Das Festival „hat sich seither zu einem kulturellen Anlass entwickelt, den man im Eigerdorf nicht mehr verpassen möchte“, schreibt Grindelwald-Tourismus auf seiner Homepage.

Der Ort hofft nun auf mehr Schnee für die 40. Ausgabe im kommenden Jahr. Diese soll vom 15. bis zum 20. Januar 2024 in Grindelwald stattfinden. Das Motto lautet dann – passend zum Jubiläum – „Tradition“.

Der Schneemangel sorgt für ungewöhnliche Bilder aus den Skigebieten – eines aus der Schweiz sorgt für Entsetzen. Auch in Österreich bleibt es neben den Pisten oft grün. Dennoch gab es in diesem Winter schon viele tödliche Ski-Unfälle in der Alpenrepublik. (ph)