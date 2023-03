Slowakei: Braunbär greift zwei Jogger an – Mann (38) muss mit Verletzungen ins Krankenhaus

Von: Nadja Zinsmeister

In einem Waldgebiet in der Slowakei hat ein Braunbär zwei Menschen attackiert. Ein Jogger wurde dabei verletzt, er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bratislava – Zwei Jogger wurden in der Slowakei von einem Braunbären angegriffen, einer von ihnen durch Bisse des Tieres verletzt. Den Zwischenfall teilte die Polizei am Donnerstag auf Facebook mit. Bei dem Verletzten handelt es sich demnach um einen 38 Jahre alten Mann. Er habe Bissverletzungen im Bereich der Waden erlitten, sei aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Erst im Oktober letzten Jahres kam es in der Slowakei zu einem Bärenangriff, bei dem ein Jogger schwer verletzt wurde.

Slowakei: Braunbär verletzt Jogger im Wald - Bissverletzungen an Waden

Ein Braunbär steht im hohen Gras. (Symbolfoto) © Horst Ossinger/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf einem Waldweg im Gemeindegebiet von Tuzina in der Nordwestslowakei. Der Mann sei nach dem Braunbär-Angriff in einem Krankenhaus behandelt und noch am selben Tag nachhause entlassen worden. Nach dem Vorfall mahnte die Polizei zur Wachsamkeit beim Aufenthalt in Waldgebieten, in denen Bären lebten, da diese mit Beginn der wärmeren Jahreszeit ihre Höhlen verließen.

Nach Angaben des Bären-Einsatzteams des Staatlichen Naturschutzes (SOP) hatte das Tier offenbar in einem Buchen-Jungwald „in seinem natürlichen Lebensraum nach seiner natürlichen Nahrung, vermutlich Bucheckern, gesucht“. Dabei sei es von den beiden Läufern gestört worden und habe deshalb angegriffen, zitierte die Nachrichtenagentur TASR die Experten. Wer sich in einem solchen Gebiet bewege, müsse damit rechnen, solchen Tieren zu begegnen. In der Slowakei leben laut offiziellen Zählungen aktuell rund 1.200 frei lebende Bären. (nz/dpa)