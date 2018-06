So genial antwortet eine Studentin auf die Frage nach ihrer Körbchengröße

Nachdem sie ein freizügiges Foto mit tiefem Dekolleté von sich auf Instagram postete, hat die britische Studentin einen besonders aufdringlichen Verehrer. Ihr Chatverlauf mit ihm ging viral.

Wigan - Tief blicken lässt eine Studentin aus Wigan (Großbritannien) auf ihrem Instagram-Account. Ihr offenherziger Ausschnitt lockt anscheinend so einige dubiose Fans an. Ein Verehrer redete nicht um den heißen Brei, sondern fragte ohne Umschweife nach einem Klassiker in sozialen Netzwerken - Nacktfotos:

„Du hast einen wirklich tollen Körper! Ich frage mich, ob es möglich ist, davon noch mehr zu sehen?“, schrieb er ihr anzüglich.

Rhiannon Simpsons Antwort war ein klar und deutliches: „Nein“. Aber der Mann ließ nicht locker. „Was ist, wenn ich dafür bezahle?“, fragte er. Ihre Antwort: „Ich habe einen festen Freund.“

Doch das brachte den aufdringlichen Mann nicht aus dem Konzept. Im Gegenteil, er wird richtig dreist und will unbedingt die BH-Größe der hübschen Studentin erfahren.

Klarer Konter: Nachricht nicht angekommen

Nach dieser Frage kontert die junge Blondine einfach genial mit: „Error Message not Recieved“ - (auf deutsch: „Fehler - Nachricht nicht angekommen“). Der plumpe Baggerer fiel trotz falsch geschriebenem „received“ darauf herein und stellte seine Frage immer und immer wieder.

Selbst als Rhiannon ihre eigens kreierte „Fehlermeldung“ umformulierte in „Message Failure“ („Nachrichten Fehler“) und danach sogar noch in „Please try again later“ („Bitte versuchen Sie es später nochmal“) umwandelte, wurde der fragwürdige Verehrer nicht stutzig.

Sage und schreibe neunmal verschickte er die Frage nach der BH-Größe!

Chatverlauf wird zum Netzhit

Rhiannon postete daraufhin den witzigen Chatverlauf auf Twitter mit der Feststellung: „Verdammt, einige von euch Typen sind echt dumm!“

Der Tweet wurde zum Netzhit und verbreitete sich so schnell, dass auch der obszöne Bewunderer Wind davon bekam. Er drohte Rhiannon mit einem Anwalt, die ihn daraufhin prompt blockierte.

Die Kommentare zum Twitter-Post lesen sich fast genauso lustig, wie der Chatverlauf an sich: „Oh mein Gott, nenne dem armen Jungen doch einfach eine Zahl und einen Buchstaben 57J, 45Z ...“. Ein anderer Nutzer schrieb: „Männer sind so dumm, es war offensichtlich, dass sie die Nachricht geschrieben hat, denn ein Computer würde „Received“ nicht wieder und wieder falsch schreiben.“

Freund kann über die BH-Geschichte lachen

Der Freund der aufreizenden Studentin kann darüber lachen. Gegenüber der britischen Webseite Unilad erklärte sie, dass sie solche Nachrichten oft bekomme und er daran gewohnt sei. Beide waren nur überrascht, dass die Geschichte so groß wurde!

Ronja Menzel

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook