Kleintransporter mit Amok-Fahrt: So reagiert das Netz auf den Vorfall in Münster

Am Samstag raste im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ein Kleintransporter in eine Menschenmenge. Die Twitter-Gemeinde trauert mit Münster.

Münster - Ein Kleintransporter rast in in eine Menschenmenge. Vier Todesopfer, 30 Verletzte, eine Stadt im Schock: So lautet bislang die erschütternde Bilanz aus Münster. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserem aktuellen Live-Ticker.

Es wird wohl noch eine Weile dauern wird, bis die Stadt die Schockstarre über diese Tragödie abgeschüttelt hat. Das Netz nimmt unterdessen bereits Anteil am schrecklichen Schicksal der Opfer.

So meldeten sich via Twitter einige deutsche Politiker, wie beispielsweise Außenminister Heiko Maas und auch Justizministerin Katarina Barley, zu Wort. Sie drückten tief empfundene Solidarität und Mitgefühl für die Opfer aus.

Schreckliche Nachrichten aus #Münster. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Danke an alle Rettungskräfte vor Ort. Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären. #Kiepenkerl — Katarina Barley (@katarinabarley) 7. April 2018

Auch der bis vor kurzem in Deutschland inhaftierte Carles Puigdemont konstatierte auf dem sozialen Netzwerk seine Betroffenheit sowie Beileid für die Opfer.

Ich bin tief betroffen von dem schweren Vorfall in #Münster. Mein ganzes Mitgefühl und Solidarität den deutschen Bürgern, den Vertretern vor Ort und der Bundesregierung — Carles Puigdemont (@KRLS) 7. April 2018

Axel Prahl, der im Münsterer Tatort einen der Hauptkommissare mimt, wünschte den Opfer via Facebook bereits „ganz viel Kraft und den Verletzten eine hoffentlich schnelle und vollständige Genesung“.

Auch die gemeine Twitter-Gemeinde zeigt sich überwiegend bestürzt und mitfühlend.

Mein #Beileid an die Hinterbliebenen von #Münster und schnelle Genesung an alle verletzte. — Grèco (@WassilisD) 7. April 2018

Ein kleinerer, dennoch lauter Teil befeuert jedoch sogleich wilde Spekulationen um die Hintergründe der Tat.

Ich habe zwei Forderungen an die Regierung:

Grenzen zu!

Moslems raus!#Münster — Götz v. Berlichingen (@Lechfeld955) 7. April 2018

Der Twitter-User Erik Marquardt bringt die entbrannten Diskussionen dabei treffend auf den Punkt:

Ob man Mitgefühl besitzt oder von Hass getrieben ist, zeigt sich sehr gut in den Kommentaren zu #Münster.

Die einen wollen Kerzen anzünden, die anderen Asylunterkünfte. — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 7. April 2018

