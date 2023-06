Tiktok-Star täuscht Tod vor und landet per Helikopter auf eigener Beerdigung

Von: Christoph Gschoßmann

Er wollte ein Zeichen an seine Familie senden - und wählte dafür ein kaum vorstellbares Mittel. Ein Belgier täuschte seinen Tod vor und erschien dann auf der Beerdigung.

München - Pietätloser Social-Media-Stunt oder ein dringend benötigter Weckruf? Ein TikTok-Creator aus Belgien hat seinen Tod vorgetäuscht, um dann auf seiner eigenen Beerdigung mit einem Hubschrauber aufzutauchen und seine gesamte Verwandtschaft zu verblüffen. Sein angeblicher Grund für die ungewöhnliche Aktion: Er wollte damit seine Familienmitglieder kritisieren, weil sie sich zu selten bei ihm gemeldet hatten.

Tochter von David Baerten hilft bei Täuschungs-Plan: „Ruhe in Frieden“

In die Aktion des 45-jährigen David Baerten, der auf Tiktok als ragnar_le_fou 162.000 Follower hat, waren nur wenige Menschen eingeweiht: Seine Frau und seine Kinder. Sie halfen ihm sogar dabei, den Plan in die Tat umzusetzen. So postete eine seiner Töchter über den angeblichen Tod ihres Vaters: „Ruhe in Frieden, Papa. Ich werde nie aufhören, an dich zu denken. Warum ist das Leben so unfair? Warum du? Du wolltest Großvater werden und hattest noch das ganze Leben vor dir. Ich liebe dich! Wir lieben dich! Wir werden dich niemals vergessen.“

Die Illusion schien also perfekt, und schließlich kamen die Freunde und Verwandten zur Beerdigung in der Nähe von Lüttich. Sie ahnten nichts davon, dass Baerten mitsamt einem Filmteam per Hubschrauber dort einen großen Auftritt hinlegen wollte. In den sozialen Medien wird Baertens Tat teilweise als „erbärmlicher Streich“ oder „grausamer Witz“ bezeichnet. Auch in Italien gab es jüngst Kritik an sozialen Medien - dort starb ein Fünfjähriger offenbar wegen einer YouTube-Challenge.

Die Familienmitglieder können es gar nicht glauben, als der Hubschrauber den „Toten“ bringt. © TikTok/el.tiktokeur2

Belgien: TikTok-Star täuscht Freunde und Verwandte: „Hast uns erwischt“

Selbst erklärte der Belgier die Aktion laut The Times so: „Was ich in meiner Familie sehe, tut mir oft weh. Ich werde nie zu irgendetwas eingeladen. Niemand sieht mich. Wir sind alle auseinandergewachsen. Ich fühlte mich nicht wertgeschätzt“, sagte er, und fügte an: „Deshalb wollte ich ihnen eine Lektion fürs Leben erteilen und ihnen zeigen, dass man nicht warten sollte, bis jemand tot ist, um sich mit ihnen zu treffen.“

Noch hat Baerten nicht das vollständige Video veröffentlicht, in dem er mit dem Hubschrauber ankommt. Ein anderer TikTok-Nutzer, der an der Beerdigung teilnahm, teilte Aufnahmen von der Landung auf einem Feld, auf dem sich Freunde und Familie versammelten. Viele stürmten herbei, um Baerten zu begrüßen und zu umarmen, als er aus dem Hubschrauber stieg. Sein enger Freund Thomas Faut teilte ein Video, in dem sich die beiden Männer nach ihrer Wiedervereinigung umarmten, und betitelte den emotionalen Clip mit „Du hast uns erwischt“.

Beerdigungs-Gäste völlig überrascht: „Ich habe geweint und dann bekam ich einen Schock“

„Ich schwöre, ich habe geweint und bekam dann einen Schock, Kumpel, wir lieben dich sehr“, sagte er, obwohl auch er getäuscht worden war. Baerten sagte, dass „nur die Hälfte meiner Familie zur Beerdigung gekommen“ sei, andere Verwandte sich aber inzwischen gemeldet hätten. Für ihn also hat sich der Stunt gelohnt: „Das beweist, wem ich wirklich am Herzen liege“, sagte er. „Diejenigen, die nicht gekommen sind, haben mich kontaktiert, um sich zu treffen. In gewisser Weise habe ich also gewonnen.“

Einige seiner Fans stimmten zu, dass es eine wertvolle „Lektion fürs Leben“ für seine Familie sei und sagten ihm, er solle „die Hasser ignorieren“. Andere gaben zu, dass sie selbst durch den Streich getäuscht worden waren. Sie zeigten sich aber erleichtert, dass er noch lebt. (cgsc)

