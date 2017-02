Schüsse am Pariser Louvre - Museum evakuiert

von Haakon Nogge schließen

Paris - Terror-Angst in Paris: Am weltberühmten Louvre hat ein Soldat auf einen Mann geschossen, der ihn mit einem Messer angriff.

Am Freitag gegen 9.45 Uhr hat ein Wachsoldat am Eingangsbereich des Louvre das Feuer auf einen Angreifer eröffnet. Der Mann soll versucht haben, mit einem Koffer in das Museum einzudringen, in denen unschätzbare Kunstwerke aus aller Welt hängen. Das vermelden unabhängig von einander mehrere Medienportale.

Als der Soldat den Mann daran hindern wollte, griff dieser ihn mit einem Messer an, das er bei sich trug. Aus Polizeikreisen heißt es, der Angreifer sei durch die Schüsse des Soldaten schwer verwundet worden.

Das französische Innenministerium ließ über Twitter verlauten, ein „ernstzunehmender Zwischenfall“ habe sich ereignet. Die Umgebung rund um den Louvre wurde evakuiert.

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

Die Behörde bat die Bevölkerung, keine Falschmeldungen zu verbreiten und den Anweisungen des Sicherheitspersonals zu folgen.

#Louvre #Paris Ne diffusez pas de fausses informations et suivez les consignes de #sécurité des comptes officiels pic.twitter.com/5Dz117Y4xL — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

hn

Rubriklistenbild: © picture alliance (Symbolbild)