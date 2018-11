Seniorin im Pflegeheim vergewaltigt: So beschreiben Nachbarn den Tatverdächtigen

Unfassbar: Ein 48-Jähriger soll sich an einer wehrlosen Seniorin vergangen haben. Vor Gericht beschreiben Nachbarn seine Persönlichkeit.

Solingen/ Wuppertal - Seit dieser Woche muss sich ein 48-Jähriger wegen einer Vergewaltigung einer 84-jährigen Frau vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. Er soll die wehrlose Seniorin in einem Pflegeheim in Solingen vergewaltigt haben. Ein DNA-Treffer hat den Mann überführt, der wegen eines früheren Deliktes in der Datenbank des Landeskriminalamtes erfasst ist.

Wehrlose Seniorin in Heim vergewaltigt: Mann vor Gericht

Die Tat hatte sich bereits am 27. Mai dieses Jahres ereignet. Bei der Vergewaltigung wurde die Frau, die fast völlig bewegungsunfähig ist und nicht sprechen kann, verletzt. Weil Pflegerinnen Blut in ihrem Bett entdeckten, verständigten sie die Polizei.

Falls das Gericht ihn verurteilt, muss der Mann aufgrund seiner Vorstrafen mit einer Sicherungsverwahrung rechnen. Der 48-Jährige bestreitet die Tat.

