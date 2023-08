TV-Journalistin tot in idyllischem See aufgefunden – ihr Mann hatte sich bereits Sorgen gemacht

Von: Maximilian Kettenbach

Manuela Tischler und ihr Ehemann Sammy Brauner auf dem roten Teppich bei der Diabetes Charity Gala am 15. Oktober 2015. © Imago/Eventpress Radke

Nach dem Tod einer Schwimmerin im Wössner See in Bayern, war die Polizei auf der Suche nach der Identität der Frau. Nun steht fest: Es handelt sich um die TV-Journalistin Manuela Tischler .

Unterwössen – Es war wohl ein tragisches Unglück am Wössner See im bayerischen Chiemgau. Die ehemalige Nachrichtensprecherin des TV-Senders ntv, Manuela Tischler, ist Angaben der Bild-Zeitung zufolge gestorben, als sie schwimmen gehen wollte.

Die leblose Frau wurde am Freitag (25. August) gegen 11 Uhr im Bereich des Schilfgürtels am nördlichen Ufer des Sees entdeckt. Daraufhin nahmen die Polizeiinspektion Grassau und der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen auf. Da unklar war, um wen es sich bei der Verstorbenen handelte, veröffentlichten die Beamten eine detaillierte Beschreibung und baten um Hinweise aus der Bevölkerung - darüber berichtete auch Merkur.de.

Manuela Tischler tot in See in Bayern aufgefunden – Obduktion soll Todesursache klären

Tischler wollte wohl die letzten Sonnenstunden des Sommers vor den Unwettern in diesem Idyll genießen. Vielleicht starb sie bereits am 24. August. Dem Bericht nach war Manuela Tischler, die eigentlich in Berlin lebt, am Donnerstagabend aus ihrem Haus aufgebrochen, um im nahe gelegenen See schwimmen zu gehen.

Mehr Aufschluss soll eine Obduktion in München Anfang nächster Woche bringen. Es wurden keine äußeren Verletzungen festgestellt, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit ebenso wenig, meldete die Polizei.

Der Wössner See bei Unterwössen im Chiemgau. Ein Idyll, in dem Manuela Tischler starb. © IMAGO/Zoonar.com/Jürgen Vogt

Manuela Tischlers Ehemann identifizierte sie

Laut dem Bericht der Bildzeitung machte sich am Freitag auch ihr Mann, der Unternehmer Sammy Brauner, Sorgen. Er ist der Sohn des großen Filmproduzenten und 2019 verstorbenen Oscar-Preisträgers Artur „Atze“ Brauner („Hitlerjunge Salomon“). Als Brauner am Freitagmittag aus Berlin in Bayern ankam, war sie nicht dort. Er meldete sich bei der Polizei, die ihn bat, vorbeizukommen. Dort identifizierte er demnach seine Frau.

Beide waren, wie dem Bericht zu entnehmen ist, seit 2010 ein Paar, heirateten 2018. Laut ihrem Xing-Profil arbeitete Tischler selbstständig als PR-Beraterin, Bewegtbild-Journalistin, TV-Journalistin und Medientrainerin. Sie segelte gerne.

