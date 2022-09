Sommer 2022: So heiß war es noch nie in Europa

Der Sommer 2022 war ein Rekordsommer. Bisher war es in Europa noch nie so heiß. Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus bestätigen das.

Reading – Hitzewellen und eine dramatische Dürre – das Wetter im Sommer 2022 war in Europa extrem. Die Sommermonate Juni bis August waren in Europa so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilt der EU-Dienst Copernicus am Donnerstag mit.

Der Monat August war demnach mit Abstand der heißeste überhaupt: Die Durchschnittstemperatur lag 0,8 Grad höher als in den Jahren 1991 bis 2020. Doch auch in den Sommermonaten vom Juni bis August lagen die Werte nochmals um 0,4 Prozent höher als der bisherige Rekord aus dem Jahr 2021, heißt es in der Mitteilung.

Sonnenscheinrekord in München (Foto): Vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 gab es laut dem DWD 882,1 Stunden Sonnenschein – so viel wie nie. © Heinz Gebhardt/imago

„Eine Reihe heftiger Hitzewellen in ganz Europa und eine außergewöhnliche Trockenheit haben zu einem Extremsommer mit Höchstwerten bei Temperaturen, Trockenheit und Bränden geführt“, betonte die Copernicus-Expertin Freja Vamborg. Die Wissenschaftlerin wies nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es bereits der zweite Rekordsommer in Folge gewesen sei.

Hohe Temperaturen und Dürre in Europa

Besonders im Südwesten des Kontinents, wo die Temperaturen bereits im Juni und Juli hoch waren, lagen sie demnach im August erheblich höher als im Referenzzeitraum von 1991 bis 2020. Doch auch im Osten waren sie meist überdurchschnittlich hoch.

Hinzu sei gekommen, dass der August in diesem Jahr im Westen Europas und Teilen des Ostens allgemein sehr viel trockener war als im Durchschnitt.

Mehr Niederschlag als gewöhnlich in Griechenland

Im Südosten des Kontinents, Griechenland und der Türkei sowie in weiten Teilen Skandinaviens gab es hingegen mehr Niederschläge als gewöhnlich. Griechenland hat in den Monaten Juli und August oft mit Dürre und Waldbränden zu kämpfen. Im August 2022 war das anders. Es gab so viel Wasser, wie seit Jahren nicht.

Die Copernicus-Aufzeichnungen gehen bis 1979 zurück. Der Klimawandeldienst nutzt zudem Daten von Bodenstationen, Ballons, Flugzeugen und Satelliten, die bis 1950 zurückreichen. (dpa/ml)