Um uns herum überall Hitzewelle: Doch Experte gibt bittere „Gruselprognose“ für Sommer in Deutschland ab

Kommt der Sommer 2021 in Schwung? Die Prognosen für das Wetter in Deutschland sehen finster aus. Unwetter sorgen weiter für Chaos.

München - „Der Gruselsommer geht in die nächste Runde bzw. nächste Woche“, prophezeit Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Das klingt schon extrem. Langweile, kommt beim Wetter in Deutschland gerade nicht auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Dauereinsatz. Ohne amtliche Unwetterwarnungen - Warnstufe Rot - geht‘s in diesen Tagen kaum.

Wetter in Deutschland - Unwetterwarnung vor Starkregen und Dauerregen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt an diesem Freitag (9. Juli) vor Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Niederschlagsmengen bis zu 70 Litern pro Quadratmeter. In einem breiten Streifen von Schwaben bis Osthessen und nach Sachsen-Anhalten warnt der DWD vor Stark- und Dauerregen, der teilweise auch unwetterartig ausfällt.

„Deutschland sitzt zwischen zwei Stühlen“

Die Wetterlage ist aktuell verzwickt. „Deutschland sitzt zwischen den Stühlen! Im Osten Europas große Hitze, die sogar den Polarkreis erfasst hat. Zudem nun auch Hitzewelle im Südwesten Europas. Wir bleiben dazwischen“, erklärt Wetterexperte Jung.

Sommer 2021? „Deutschland sitzt in einem Kälteloch“

Tief „Arno“ ist schuld. Es liege da wie eine Wettergrenze. Östlich davon befindet sich ein stabiles Sommerhoch namens „Cornelike“. Und wo die Luftmassengrenze liegt kommt einiges vom Himmel. An der Wetterlage würde sich in den nächsten Tagen kaum etwas ändern. „Deutschland sitzt in einer Art Kälteloch“, beschreibt der Meteorologe die Situation. Zumindest, wenn man das Wetter drum herum vergleichen würde.

„Da werden selbst nördlich vom Polarkreis mit über 34 Grad höhere Werte als bei uns im Land gemessen. Dafür bekommen wir dann immer die ganzen Unwetter ab und das wird sich auch erstmal nicht ändern.“ Diese Grenzwetterlage bleibt bis Montag, schätzt Jung. Eine Prognose liefert er für die nächsten Tage gleich mit:

Wetter in Deutschland - Prognose für das Juli-Wochenende

Samstag: 18 bis 25 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, ab dem Nachmittag aus Westen neue Gewitter mit Unwetterpotenzial

18 bis 25 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, ab dem Nachmittag aus Westen neue Gewitter mit Unwetterpotenzial Sonntag: 21 bis 25 Grad, durchwachsen, einzelne Schauer und Gewitter neben Sonnenschein

21 bis 25 Grad, durchwachsen, einzelne Schauer und Gewitter neben Sonnenschein Montag: 22 bis 33 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern

22 bis 33 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern Dienstag: 16 bis 26 Grad, teils freundlich, teils Schauer und Gewitter

Sonnenschein am Samstag

Am Samstag sieht es noch relativ freundlich aus. Doch am Nachmittag beginnt es dann wieder zu brodeln. Im Westen und Südwesten ziehen laut DWD wieder heftige Gewitter* auf - mit Starkregen, Hagel und Sturm. Die DWD-Prognosen lassen bis zum Dienstag (13. Juli) wenig Hoffnung auf ein stabiles Sommerwetter zu. Immer wieder drohen unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel.

Kommt der Sommer im Juli 2021 zurück?

Ist denn diese Unwetterlage mal vorbei? Die verschiedenen Wettermodelle lassen aktuell bis zum 24. Juli einen Trend erkennen. Im Südwesten, Osten und auch im Norden steigen die Temperaturen laut Jung an. Selbst das US-Wettermodell würde für den Norden eine leichte Erwärmung anzeigen. Ob das schon eine Hitzewelle ist, wird sich zeigen. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

