Das Sommer-Wetter in Deutschland: Experte äußert „Schockprognose“

Schock-Prognose? Die Wetterdienste scheinen in direkter Konkurrenz zu Boulevard-Blätter zu gehen! Was, bitte schön, war denn vor 1850? Gab es da noch kein Wetter? Man zieht zum Klimawandel - der Übrigens seit Anbeginn der Erde existent ist - die letzten 170 Jahre zum Vergleich heran. Zum Vergleich zu was? Die Erde besteht seit Milliarden von Jahren und es ist z. B. allgemein bekannt, dass der Südpol einst ein tropischer Urwald war. Ist aber schon 52 Millionen Jahre her. Also, was soll diese ganze Panikmacherei? Wir sind halt eine Generation, die einen Klimawandel am Ende einer Wandlungsphase erlebt. Und dazu gehören all diese Wetterphänomene. Und für alle, die jetzt meckern wollen: Klimawandel ist nicht menschenverursacht - wohl aber die Umweltzerstörung, vor allem der Ozonschicht! Und wer es ganz genau wissen will: Berichte der Glaziologen lesen sich höchst interessant!