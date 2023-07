„Klima-Shakira“ gibt ernste Einblicke in ihren Protest: „Mein ganzer Körper wehrt sich dagegen“

Von: Marcus Giebel

Teilen

TV-Auftritt: Anja Windl von der „Letzten Generation Österreich“ erklärt die weitere Strategie der Klimaaktivisten. © Screenshot oe24.tv

Die „Letzte Generation Österreich“ will kreativ protestieren. Auch Demos auf Flughäfen sind laut „Klima-Shakira“ nicht ausgeschlossen.

Wien – Sommerpause? Dafür hat die „Letzte Generation Österreich“ aktuell keine Zeit, wie Anja Windl klarstellt. Während sich die deutschen Kollegen selbst eine Auszeit auferlegt haben, sagte die als „Klima-Shakira“ bekanntgewordene Klimaaktivistin in der Sendung „Fellner live“ von oe24.tv auf die entsprechende Frage von Polit-Insider Karl Wendl: „Weder die Klima-Krise macht eine Sommerpause noch wir in Österreich.“

Vielmehr kündigte sie in dem Interview für die nahe Zukunft „kreative Protestformen“ an, darunter könnten auch „Straßenproteste mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen“ sein. Wegen der Hitze jedoch eher „in den frühen Morgenstunden, soweit das für die Menschen in Ordnung geht“. Womit freilich die Protestler gemeint sind.

„Letzte Generation“ in Österreich: Niemanden „einfach schlafend diesem Hausbrand ausliefern“

Wobei die häufiger in dem Format auftretende Psychologie-Studentin den Ärger der betroffenen Autofahrer nachvollziehen kann. Auch ihr würde es am Steuer wohl nicht anders ergehen: „Aber gleichzeitig ist es immer noch die viel, viel bessere Option, als die 80 Prozent, die jetzt gerade noch schlafen, einfach schlafend diesem Hausbrand auszuliefern.“

Während sich die österreichischen Klimaaktivisten also hinsichtlich der Pause ihre deutschen Pendants nicht zum Vorbild nehmen, könnte das bei einer neuen Form von Protest schon der Fall sein. Auf die Frage, ob Demonstrationen auf Rollfeldern von Flughäfen auch möglich seien, betonte Windl: „Denkbar sind solche Aktionen auf jeden Fall, in Zukunft.“

Video: Klimakrise! Druck auf Regierung steigt

„Klima-Shakira“ zu Protesten: Gewaltvolle Proteste hätten nur „20-prozentige Erfolgsrate“

Es solle jedoch keinesfalls ausarten – was auch in einer Statistik begründet liege: „Unsere Proteste sind friedlich und sie sind auch zwangsläufig friedlich. Weil es auch Studien dazu gibt, dass sobald wir in einen gewaltvollen Protest überschlagen würden, hätten wir nur noch eine 20-prozentige Erfolgsrate. Soweit die Proteste friedlich bleiben, sprechen wir von einer 50-prozentigen Erfolgschance.“

Zugleich gab sie Einblicke in ihr persönliches Empfinden. Jeder Protest sei eine „sehr, sehr intensive Erfahrung“. Bislang sei sie bei „30 bis 40“ Aktionen dabei gewesen. „Mir ist jedes Mal auf dem Hinweg speiübel, mein ganzer Körper wehrt sich dagegen. Das ist nichts, wo ich denke: ‚Ja, cool, das mache ich jetzt!‘ Sondern es ist aus der puren Notwendigkeit heraus.“

Diese werde durch die aktuelle Hitzewelle in Südeuropa unterstrichen: „Natürlich ist es was, was uns allen verdeutlichen sollte: Wir sind hier in einer eskalierenden Klimakatastrophe. Das passiert vor unseren Augen.“ Vor wenigen Jahren habe es sich noch um „eine dystopische Vorstellung“ gehandelt, nun sei es „unsere Realität“: „Wenn das nicht mehr zum Aufwachen reicht, was sollte es dann noch? Wir sind ja schon quasi der schrille, laute und unangenehme Feueralarm, das ist uns auch klar.“

Proteste der „Letzten Generation“: „Solange die Regierung nicht ihre Verfassung einhält“

Zum weiteren Vorgehen verriet Windl auch: „Wir werden uns die nächsten Wochen und Monate primär auf die Bundesländer konzentrieren und dort Proteste fortführen. Solange die Regierung nicht ihre Verfassung einhält und unsere Grundrechte mit Füßen tritt, solange werden wir auch laut sein auf der Straße.“

Auch die primären Forderungen der „Letzten Generation“ wiederholte sie: Tempolimit, Stopp der Öl- und Gas-Bohrungen und Umsetzung der 93 Forderungen des Klimarates. Zugleich nahm die gebürtige Niederbayerin auch die österreichischen Bürger mit ins Boot: „Wir zeigen mit unseren Forderungen, die derart simpel sind, auf: Okay, diese Regierung ist noch nicht einmal zu den simpelsten zivilisationsschützenden Maßnahmen fähig und gewillt. Sprich: Der Druck muss jetzt einfach vonseiten der Bevölkerung auch wirklich kommen.“

Polizeieinsatz am Flughafen: Wie hier in Düsseldorf protestierten Mitglieder der „Letzten Generation“ auf verschiedenen Rollfeldern. © David Young/dpa

„Klima-Shakira“ über „Fridays for Future“: Vorgehen hat nicht funktioniert

Wichtig war ihr auch, festzustellen: „Unsere Proteste sind nicht illegal, sie sind unangemeldet. Weil wir diese störende Wirkung brauchen. Das ist ein Hebel.“ Dann nahm sie sogar eine andere, längst weniger präsente Klima-Bewegung mit ins Boot: die Schulstreiker um Greta Thunberg.

„Weil sich eben leider Gottes gezeigt hat, dass der Hebel, ‚je beliebter die Klimaschutz-Bewegung, desto mehr Klimaschutz‘ – auch anhand von „Fridays for Future“ – nicht funktioniert hat“, bedauerte Windl. Sie findet: „Es wäre ultraspannend zu sehen, hätten die beispielsweise auch das Element der Eskalation mit drinnen gehabt. Hätten die nicht nur am Freitag die Schule bestreikt, sondern wenn es mit der Zeit nicht reicht, auch noch am Donnerstag, und wenn es am Donnerstag auch nicht reicht, auch noch am Mittwoch, und dann auch noch am Dienstag. Dann sind sie nämlich in genau so einem Spannungsverhältnis, das man nicht mehr auflösen kann. Außer man ergreift tatsächlich auch ernsthafte Maßnahmen.“

„Letzte Generation Österreich“: „Auf Eskalationsstufe noch verhältnismäßig weit unten“

Die „Letzte Generation“ sei jedenfalls noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Das Vorgehen beruht laut Windl auf den drei Säulen „Eskalation, Störung und Opferbereitschaft“. Und Stand jetzt „sind wir in Österreich verhältnismäßig auf der Eskalationsstufe eher noch weiter unten angesiedelt. Wir haben noch Raum nach oben. Deswegen: Einfach abwarten, was passiert.“ Zuletzt hatte die Gruppe etwa in Wien ein Nobelhotel und ein Luxusgeschäft mit Farbe besprüht.

In dem Interview gab Windl aber auch ein Versprechen: „Es wäre mir so lieb, wenn beispielsweise ein Vorstandsmitglied vom Climate Change Center Austria sagen würde: ‚He, die Regierung macht genug.‘ Wir wären alle sofort weg von der Straße.“ Doch bis dahin wird weiter protestiert. Pausenlos.

Zuletzt besprühten Aktivisten eine 300 Millionen Euro teure Yacht auf Ibiza. Die Polizei-Gewerkschaft wirft der „Letzten Generation“ mittlerweile „zunehmenden Fanatismus“ vor. Tagesthemen-Moderatoren Caren Miosga liest einer Klimaaktivistin die Leviten und haut ihr eine neue Umfrage um die Ohren. (mg)