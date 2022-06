So schaden Sonnencremes dem Meer – Forscher finden verblüffenden Effekt

Von: Martina Lippl

Teilen

Schnorcheln im Meer ist ein Traum. Wer ins Wasser springt, sollte auf Sonnencremes verzichten. Wie UV-Filter Korallen schaden, haben Forscher jetzt herausgefunden. © f8grapher/imago

In vielen Sonnencremes stecken schädliche Stoffe. Warum ausgerechnet ein UV-Filter Gift für Korallen ist, haben Forscher genau untersucht. Das Ergebnis verblüfft.

Standford – Was viele vielleicht schnell beim Badespaß im Urlaub vergessen: Sonnencreme, die wir uns auf die Haut schmieren, bleibt nicht auf der Haut. Beim Schwimmen gelangt der Sonnenschutz ins Wasser – und zwar tonnenweise. Jährlich landen 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer, haben Forscher der US-Meeresbehörde NOAA berechnet. Besonders beliebte Tauch- und Schwimmregionen sind besonders belastet. An US-Korallenriffe beispielsweise werden jedes Jahr etwa 6.000 Tonnen Sonnenschutzmittel angespült. Mehr als das Gewicht von 50 Blauwalen, teilt der US-National Park Service mit.

UV-Filter in Sonnencremes schaden den Korallen im Meer - Forscher standen bisher vor Rätsel

Touristen, die beim Schnorcheln oder Tauchen die Korallenriffe erkunden, können den Untergang dieser gefährdeten Ökosysteme beschleunigen. Auf Hawaii gilt deswegen seit 2021 ein striktes Sonnencreme-Verbot. Die meisten Sonnenpflegemittel enthalten synthetisch-chemische Bestandteile als UV-Filter. Dazu zählt auch: Oxybenzon. Der chemische Stoff schützt die Haut vor Ultraviolettstrahlung der Sonne. Warum ausgerechnet diese Substanz bei Korallen Schaden anrichtet, war bisher ein Rätsel. Forscher der Stanford University haben dieses Phänomen jetzt untersucht und die verblüffenden Ergebnisse im Fachmagazin Science veröffentlicht.

Oxybenzon macht Sonnenlicht für Korallen giftig

„Es war seltsam zu sehen, dass Oxybenzon das Sonnenlicht für Korallen giftig macht – das Gegenteil von dem, was es bewirken sollte“, sagte Hauptautor der Studie, William Mitch. Oxybenzon absorbiere ultraviolettes Licht, das auf die menschliche Haut trifft, gut. Deswegen kommt es so häufig in Sonnencreme vor. Schädliches UV-Licht wird dann in Form ungefährlicher Wärme abgegeben – ein Sonnenbrand verhindert. Was den Menschen schützt, bei Korallen und Anemonen jedoch einen ganz anderen Effekt.

Korallen und Anemonen verstoffwechseln den Forschern zufolge Oxybenzon jedoch. Dabei entsteht eine Substanz, die bei Sonneneinstrahlung schädliche Radikale bildet. Der Filter werde in ein Phototoxin umgewandelt.

Die Wissenschaftler nutzten dafür eine Korallen- und eine Seeanemonen-Art, denen sie in Aquarien Oxybenzon in hoher Konzentration zuführten und sie dann unterschiedlichen Lichtbestrahlungen aussetzen. Der erstaunliche Effekt: Nur die Tiere, die mit dem simulierten Sonnenlicht bestrahlt wurden, starben. Algen, die in Symbiose mit den Korallen lebten, schließen die aus dem Oxybenzon produzierte Toxine ein. Wenn das Meerwasser warm wird, vertreiben gestresste Korallen ihre Algenpartner und legen knochenweiße Korallenskelette frei, so die Forscher. Wenn Algen die Korallen nicht mehr schützen, werden sie dadurch nicht nur anfälliger für Krankheiten und Umwelteinflüsse, sondern verletzbarer durch Oxybenzon.

Inzwischen sind einige sogenannte korallenfreundliche Sonnencremes auf dem Markt. Die Sonnenschutzmittel basieren eher auf Metalle wie Zink und Titan. Doch auch diese Partikel landen im Wasser. Und ob sie tatsächlich sicher für Korallen sind, ist zunächst noch unklar, so die Forscher.