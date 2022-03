Sonnenstürme erzeugen Polarlichter: Sie waren auch über Deutschland zu sehen

Von: Max Darga

Normalerweise treten Polarlichter an den Polen auf, wie der Name schon besagt. Bei stärkeren Sonnenstürmen können sie aber auch in Deutschland bewundert werden.

Berlin - Es ist ein faszinierendes Phänomen, das nichts mit dem Wetter zu tun hat, sich aber dennoch am Himmel abspielt. Die Polarlichter - auch Aurora borealis genannt - entstehen, wenn geladene Partikel der Sonne auf die Atmosphäre der Erde treffen.

An der Erde angekommen kommen sie in Kontakt mit dem Magnetfeld der Erde und senden Licht aus. Da die Magnetfelder der Erde an den Polen zusammenlaufen, sind die Lichtspiele auch meist nur dort zu sehen. Es sei denn, dass Eruptionen auf der Sonne viele Teilchen in Form eines sogenannten Sonnensturms in Richtung Erde schleudern. Dann können die gespenstisch tanzenden Lichter am Himmel auch weiter südlich gesehen werden.

Sonnenstürme könnten Polarlichter zwischenzeitlich auch über Deutschland sichtbar machen

Am Montag (14. März) und am Dienstag (15. März) wurde die Erde von zwei milderen Sonnenstürmen getroffen. Grundsätzlich stellen solche Sonnenstürme keine Gefahr für die Technik dar, wenn auch die kurze Vorwarnzeit bei schwereren Stürmen zu weitreichenden Folgen führen kann. Stark genug sind die Sonnenstürme jedoch gewesen, um Polarlichter zu erzeugen, die weit über den Polarkreis zu sehen waren, schreibt unter anderem das US-Wissenschaftsmagazin Live Science.

In dem Bericht heißt es, dass die Polarlichter sogar bis zum Breitengrad, auf dem New York liegt, zu sehen waren. Deutschland liegt auf einem Breitengrad, der nördlicher und damit näher am Polarkreis liegt, als New York. Damit traten die Erscheinungen auch über Deutschland auf. In einem Bericht der Bild heißt es, dass in der Nacht zum Dienstag sowohl in Brandenburg als auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen Polarlichter beobachtet werden konnten.

Ein Twitternutzer postete ein Foto des Phänomens auf seinem Profil. Das Bild ist nach Angaben des Nutzers bei Schilling an der Nordsee entstanden.

Aurora borealis: Polarlichter über Deutschland und Großbritannien

Auch in Großbritannien war das Phänomen in der Nacht zum Montag zu sehen. Laut einem Bericht der britischen Nachrichtenseite ChronicleLive meldete der nationale meteorologische Dienst des Vereinigten Königreichs Met Office, dass das Phänomen auch in der Nacht zum Dienstag sichtbar sein werde - wenn auch in abnehmender Stärke und in nördlicheren Breitengraden.

Wann die Polarlichter wieder in Deutschland zu sehen sein werden ist derweil schwer vorherzusagen. Ob sie in der Nacht zum Mittwoch überhaupt sichtbar wären - wenn sie weiter anhalten - ist wegen des Saharastaubs, der über Deutschland zieht und rötliche Wolken bildet fraglich. Ein Blick an den nächtlichen Himmel von einem Ort, an dem es wenig Beleuchtung gibt, kann auf jeden Fall nicht schaden. (mda)