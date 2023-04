Deutsche Biker mit Herz: Auszeit für kranke Kinder in Andalusien

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Biker aus Deutschland helfen kranken Kindern und Eltern: In Mojácar hat Leines Gaworski (vorne, 2. v. l.) den richtigen Platz gefunden. © Sandra Gyurasits

Mehr zum Thema Auszeit in Andalusien: Wie deutsche Biker kranken Kindern helfen

Mojácar – In der Ferienanlage Delfos in Mojácar an der Küste von Andalusien soll es demnächst richtig laut werden. „Kinder müssen und sollen lachen, herumschreien und Krach machen“, sagt Leines Gaworski vom Motorradclub Street Angels aus Aachen. Der Biker hat in Mojácar die idealen Bedingungen gefunden, um kranken Kindern und ihren Eltern eine Auszeit zu bieten, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Appartments der Ferienanlage in Mojácar in Südosten von Spanien werden rollstuhlgerecht umgebaut und die Kinder sollen erleben, was sie noch nicht gesehen haben, wie zum Beipsiel das Meer. Vorbild für das Projekt in Spanien ist der Verein Hazienda Arche Noah e.V. in Aachen, den die Street Angels ins Leben gerufen haben und dafür mit dem Bambi in der Kategorie „Stille Helden“ ausgezeichnet wurden.