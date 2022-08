Bettwanzen-Plage im Mittelmeer-Paradies: Behörde spricht offizielle Warnung aus

Von: Vinzent Fischer

In Spanien warnt eine Gesundheits-Behörde vor einer Bettwanzen-Plage in Hotels. © IMAGO / Kai Koehler / Nature Picture Library (Montage)

In diesem Jahr erlebt der Tourismus im Mittelmeer einen starken Aufschwung. Für Urlauber könnte ein Hotel-Besuch trotzdem zum Albtraum werden.

Madrid - Das Mittelmeer ist ein beliebtes Urlaubsziel für Urlauber und Touristen aus aller Welt. Besonders hoch in der Gunst der Deutschen steht dabei Spanien. Ergebnisse der Konsumstudie „VuMA Touchpoints 2022“ zufolge zählen die Kanarischen Inseln (Platz 5) und die die Balearen (Platz 3) zu den wichtigsten Reisezielen. Auch wenn die Preise wie etwa auf Mallorca deutlich teurer geworden sind, sind einige weiterhin bereit, für ihre Urlaubsunterkunft tief in die Tasche zu greifen. Für einige könnte eine Reise nach Spanien dennoch zum Albtraum werden.

Spanien: Behörde spricht Warnung vor Bettwanzen aus - selbst Fünf-Sterne-Hotels betroffen

Denn in einigen Hotels wurden Bettwanzen entdeckt, wie der britische Express unter Berufung auf die spanische Gesundheitsorganisation „Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental“ (ANECPLA) berichtet. Die Behörde hat daher eine Warnung ausgesprochen. Er sei besorgt über „eine Plage, die eng mit dem Hotelgewerbe und den Ferienhäusern verbunden ist“, wird ANECPLA-Direktor Jorge Galván zitiert. Es handelt sich dabei um die Bettwanze. Zuletzt kam es während des G7-Gipfels in Elmau zu einem Alarm wegen der Parasiten.

Auslöser sei der rasante Anstieg an Hotelbuchungen nach dem Ende der meisten Corona-Schutzmaßnahmen. Die Population habe demnach um mehr als 500 Prozent zugelegt. Die Behörde warnt daher vor Bettwanzen in den Regionen Mallorca und Alicante sowie auf den kanarischen Inseln. „Und keine Unterkunft, egal wie viele Sterne sie hat, ist frei von diesen unangenehmen Parasiten“, stellt Galván klar. Betroffen sind also auch Fünf-Sterne-Hotels.

So lassen sich Bettwanzen erkennen - darauf sollten Hotelbesucher jetzt achten

Bettwanzen werden etwa fünf Millimeter lang und fühlen sich besonders in Betten und Bettlaken wohl. Anders als ihr Name es vermuten lässt, findet man sie jedoch auch außerhalb von Betten, etwa in Sofas, Vorhängen und Stühlen. Die Parasiten können weder springen noch fliegen, sind allerdings schnell zu Fuß. Sie können mit dem bloßen Auge gesehen werden. Bettwanzen ernähren sich hauptsächlich von menschlichem Blut. Ihr Biss löst dabei Unbehagen und sogar verschiedene allergische Reaktionen, Schlaflosigkeit oder Stress aus.

Bettwanzen gelten zudem als Überträger von Erkrankungen, wie etwa der Chagas-Krankheit. Über Gepäckstücke können die Parasiten sogar mit nach Hause transportiert werden. Hotelbesucher sollten ihre Koffer und Taschen daher vorsichtshalber nicht auf das Bett legen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Bettwanzen wieder los werden. (vfi)

