Entführte Frau kann versteckte Botschaft absetzen - Zettel wird zu ihrer Rettung

Von: Martina Lippl

Patrouille der Guardia Civil in Spanien (Symbolfoto). © TOBIAS STEINMAURER/imago

Eine Passantin entdeckt einen Hilferufe auf einem Papierzettel und alarmierte die Polizei. Eine junge Frau in Spanien konnte daraufhin gerettet werden.

Madrid – Sie schrieb ihre Hilferufe auf zwei kleine Zettel und warf sie aus dem Fenster. Damit machte eine junge Frau auf ihre schreckliche Lage in einem Haus in Spanien aufmerksam. Die Frau war nach eigenen Angaben entführt und tagelang missbraucht worden. Das berichtet die spanische Zeitung El Mundo am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden.

Spanien: Nachbarin findet handgeschriebene Hilferufe auf Zettel und alarmiert die Polizei

Eine Nachbarin habe die Zettel gefunden und die örtliche Polizei informiert. Es seien zwei kleine Papierschnipsel gewesen, auf denen sich Einzelheiten zum Verdächtigen sowie die Adresse befand. In einer Notiz habe das Opfer geschrieben, dass ihr Entführer sie töten würde, wenn er von der Polizei erfahre. Ihre Familie hatte die junge Frau als vermisst gemeldet.

Einsatzkräfte brachen die Tür des Hauses mit der genannten Adresse auf. Dort fanden die Beamten den Mann schlafend im Bett und das völlig verängstigte Opfer. Der 26-Jährige sei sofort festgenommen worden. Der vorbestrafte Tatverdächtige soll die junge Frau sechs Tage lang gegen ihren Willen festgehalten haben. Ihm wird Entführung, sexuelle Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen. Das junge Opfer sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr gehe es den Umständen entsprechend aber gut, teilte die Justiz Galiciens auf Anfrage mit. (ml mit Material der dpa)