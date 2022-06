Extrem-Hitze in Spanien: Waldbrände wüten - Enormes Risiko im ganzen Land

Von: Michelle Brey

Rauch steigt aus dem Wald. Spanien erlebt Trockenheit und eine andauernd, ungewöhnlich früh im Jahr auftretende Hitzewelle. © Eduardo Sanz/dpa

Hohe Temperaturen haben Spanien fest im Griff. In Kombination mit großer Trockenheit ist das Risiko für Waldbrände im ganzen Land extrem.

Madrid/Paris/München - 47,4 Grad: Im August 2021 wurde im spanischen Andalusien der absolute Hitze-Rekord gemessen. Und auch 2022 haben extreme Temperaturen Spanien fest im Griff. Eine schon seit dem vergangenen Wochenende andauernde, ungewöhnlich früh im Jahr auftretende Hitzewelle erfasste am Mittwoch (15. Juni) auch Gebiete im Zentrum und Nordosten des Landes. Mit der Hitze steigt das Risiko für Waldbrände.

Wetter in Spanien: Extreme Hitze - bis zu 45 Grad möglich

In Saragossa könnten die Temperaturen am Samstag auf bis zu 45 Grad steigen. Für die Ferieninsel Mallorca - besonders in den Pfingstferien auch in Deutschland ein beliebtes Reiseziel - wurden 36 Grad prognostiziert. Zugleich gingen die Temperaturen im zunächst besonders betroffenen Süden nur leicht zurück. In den vergangenen Tagen ächzte Spanien unter der Hitze.

Mit dem Wort „Extremtemperaturen“ beschrieb ein Sprecher des spanischen Wetterdienstes Aemet gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die wetterbedingte Ausnahmesituation in Spanien. Die Behörden rieten dazu, viel Wasser zu trinken, nur leichte Mahlzeiten einzunehmen, sich nicht längere Zeit in der Sonne aufzuhalten, körperliche Anstrengungen zu meiden und bei den ersten Anzeichen eines Hitzschlags einen Arzt zu konsultieren.

Einem Bericht der Zeitung El País nehmen Hitzeperioden in Spanien zu. Sie setzen früher im Jahr ein, seien länger, die Temperaturen höher und betroffen seien immer mehr Landesteile zugleich. Schon im Mai litt der Süden Spaniens unter einer verfrühten Hitzewelle mit bis zu 41 Grad. „Der Sommer frisst den Frühling“, titelte die Zeitung damals.

Trockenheit und extreme Hitze: Wald- und Buschbrandgefahr in Spanien erhöht

In Kombination mit großer Trockenheit erhöht die Hitze in Spanien auch die Gefahr von Wald- und Buschbränden. Wie eine Grafik des Wetterdienstes Aemet zeigt, ist das Risiko für Waldbrände - mit einigen wenigen Ausnahmen - in Spanien sehr hoch oder gar extrem.

Die Karte des spanischen Wetterdienstes Aemet veranschaulicht die vorhergesagten Brandrisikostufen. © Screenshot Aemet

Auf Bildern der Nachrichtenagentur dpa vom 15. Juni (siehe Artikelbild) ist aufsteigender Rauch aus Waldgebieten zu sehen. Wie die spanische Zeitung El País am Donnerstag berichtete, gebe es drei aktive Brände in Katalonien sowie Waldbrände in Zamora und in der Region Navarra.

Wie der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf Daten des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus berichtete, seien seit Jahresbeginn bereits mehr als 19.000 Hektar Wald verbrannt. Das sei in etwa doppelt so viel wie durchschnittlich im selben Zeitraum der Jahre 2006 bis 2021. Erst kürzlich wütete ein Waldbrand an der Costa del Sol. Tausende Menschen mussten daraufhin evakuiert werden.

Nach Spanien auch Frankreich: Durch extreme Hitze steigt Waldbrandrisiko

Die aus Nordafrika und Spanien kommende Hitzewelle hat indes auch Frankreich erreicht. Der Wetterdienst Météo France rief für Donnerstag in 23 der 101 Départements die Alarmstufe Orange aus. Im Südwesten des Landes wurden Temperaturen bis zu 39 Grad erwartet, am Samstag sollen es über 40 Grad werden. Es handelt sich um die früheste Hitzeperiode in einem Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Frankreich.

Die hohen Temperaturen verschlimmern die Trockenheit der Böden, die den Landwirten nach einem niederschlagsarmen Winter und Frühjahr bereits große Sorgen macht. Zudem steigt das Risiko von Waldbränden. Im Süden Frankreichs wurde örtlich auch Ozon-Alarm ausgerufen. Bei anhaltender Trockenheit kam es in Südfrankreich bereits zu Waldbränden.

Auch über Deutschland rollte indes eine Hitze-Glocke. Am Wochenende werden hierzulande hohe Temperaturen erwartet. (mbr mit dpa und AFP).