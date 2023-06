Hitze-Wetter in Deutschland, Länder im Süden saufen ab – „Wer Urlaub am Mittelmeer plant, hat Pech“

Von: Teresa Toth

Während sich Deutschland gegen einen Dürre-Sommer mit hoher Waldbrandgefahr wappnen muss, werden Italien, Kroatien und Spanien von heftigen Unwettern geplagt.

Kassel – Sonnenschein, kaum Wolken und Temperaturen über 20 Grad: Nachdem der Frühling eher nasskalt verlaufen war, darf sich Deutschland aktuell über bestes Sommerwetter freuen. Ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Doch die hohen Temperaturen sorgen im Juni für extreme Trockenheit, wie Wetterexperten warnen. Der Süden Europas dagegen muss mit heftigen Unwetter rechnen.

Schwere Unwetter drohen etwa auch auf der beliebten Ferieninsel Mallorca. © Clara Margais/dpa

Wetter-Prognose: Niederschläge in Deutschland bleiben im Juni aus und sorgen für extreme Trockenheit

Vor vier Wochen hat das europäische Wettermodell noch einen regnerischen Juni prophezeit. Inzwischen ist jedoch klar, dass das Gegenteil der Fall ist und Deutschland sich stattdessen auf extreme Trockenheit einstellen muss. Laut dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) bringt der Juni deutlich weniger Regen bei gleichzeitig höheren Temperaturen als bisher üblich – es droht ein Dürre-Sommer. Den ersten Hitzetag soll es am Freitag (9. Juni) geben. Im Westen, Süden und Osten sind dann bis zu 30 Grad und mehr möglich.

Nachdem bereits der Mai vergleichsweise wenig Schauer gebracht hatte, könnte es im Juni ein Minus von mehr als 50 Prozent geben. „Das sind heftige Daten“, sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Auch einzelne Schauer und Gewitter, wie sie am Freitag im Westen Deutschlands zu erwarten sind, bringen kaum Entspannung. „Der berühmte Tropfen auf den heißen Stein“, so Jung.

Wetter in Deutschland und Europa: Wälder und Wiesen geraten bei der Trockenheit schneller in Brand

Mit den hohen Temperaturen steigt auch die Gefahr für Wald- und Wiesenbrände. „Da wird mal hier und dort eine Zigarette achtlos weggeworfen und schon geht es los“, warnt der Experte von wetter.net. Zuletzt war ein Feuer bei Kassel ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehrkräfte sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz, um die Brände zu löschen.

Ungemütliches Wetter in Südeuropa: Starke Unwetter plagen Mittelmeer-Region

In Südeuropa sieht die Lage völlig anders aus: Hier tummeln sich die in Deutschland fehlenden Niederschläge und sorgen für heftige Unwetter. Gewitter, Hagel, Starkregen und Sturmböen drohen. Aktuell sorgt das Mittelmeertief vor allem in Italien und Spanien für heftige Schauer und Gewitter – am Mittwoch (7. Juni) zieht das Tief weiter Richtung Kroatien, Slowenien und die Türkei. Zwar treffen die Unwetter nicht jeden Ort, doch die betroffenen Gebiete müssen mit Überflutungen, Hangrutschen und Hagel- sowie Sturmschäden rechnen.

„Wer Urlaub am Mittelmeer plant, hat Pech“, so Jung mit Blick auf die ernüchternde Wetter-Prognose. Urlauber und Einheimische müssen über die Tage verteilt mit bis zu 150 Litern Niederschlag pro Quadratmeter rechnen. Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht – die schlechte Wetterlage habe sich völlig „festgefahren“, zumindest für die nächsten sieben bis neun Tage.

In Italien bleibt die Unwettergefahr vorerst bestehen – auch zur Sommerferienzeit

Erst Ende Juni könnte die Tief-Phase ein Ende finden. Zumindest in Spanien und auf den Balearen-Inseln wie Mallorca sollen die Niederschläge dann weniger werden. Dann droht aber auch hier eine erneute Dürre-Periode, die zumindest für die Einheimischen noch weniger erfreulich als das nasse Wetter sein dürfte. In Italien dagegen verweilt die feuchte Luft noch länger und bringt auch in der Sommerferienzeit Schauer und Gewitter.

Mit dem Beginn der Sommerzeit startet auch die Hurrikan-Saison über dem Atlantik, deren Auswirkungen bis nach Deutschland spürbar sind. (tt)