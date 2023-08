Beliebte Ferieninsel Gran Canaria vergrault Urlauber – „Kommen nicht mehr zurück“

Was soll das bedeuten "die Insel ist in einem desolaten Zustand"?

Nachdem Bulgarien, Türkei und andere Länder für Urlaube deutlich preiswerter sind und auch das Fliegen teurer wurde, erwartet man mehr für sein Geld. Wir sind gern auf Gran Canaria, aber leider spart man dort an Investitionen. Während die Straßen im Süden der Insel relativ gut ausgebaut sind, sind die Einkaufszentren (gebaut von 1960-1980) in einem teilweise miserabligen Zustand; das Centro Comercial (CC) Plaza Maspalomas neben der Kasbah wurde nun behördlich gesperrt.

Auch sonst (Qualität der Fußwege, Sauberkeit) kann man noch zulegen.

An den Orten, wo es schön und sauber ist, wird viel Geld verlangt (Playa de Meloneras).

Ich denke, gerade in Playa del Inglés kann man durch sinnvolle Investitionen (CCs, Gehwege, Sicherheit) schon noch einiges erreichen.

Eine Attraktivitätssteigerung dürfte der Siam-Park bringen, der wohl jetzt tatsächlich verwirklicht wird - der dann größte Wasserpark in Europa.