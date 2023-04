Eine ganz besondere Frucht: Mispeln aus Spanien sind jetzt reif

Von: Judith Finsterbusch

Mispeln sind eine ganz besondere Frucht: Sie verlangen viel Pflege von den Bauern in Spanien. © David Revenga

In Spanien sind jetzt die Mispeln reif, angebaut wird diese besondere Frucht vor allem an der Costa Blanca. Alle Details zur Mispel-Ernte vor Ort stehen in diesem Artikel:

Callosa d‘en Sarrià - Mispeln sind eine ganz besondere Frucht: Der Baum will das ganze Jahr über gepflegt werden, und die Früchte selbst darf man kaum anfassen, sonst zahlen sie es dem Bauern mit hässlichen braunen Flecken heim. In Spanien sind die Mispeln jetzt reif, angebaut werden sie vor im Hinterland der Costa Blanca in dem Dorf Callosa d‘en Sarrià. Warum die Mispel-Ernte in Spanien so kompliziert ist und was die Frucht für das Dorf an der Costa Blanca bedeutet, erklärt costanachrichten.com.

In Spanien wird die Japanische Wollmispel angebaut, nicht zu verwechseln mit der Echten Mispel, die als Wildobst auch in Deutschland wächst. Auf Spanisch heißt die Frucht níspero, und sie ist nur wenige Wochen im Jahr erhältlich.