Spanien: Nashorn geht auf Partner-Suche in Europa - Zoo hofft auf Nachwuchs

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Bisher kuschelt Nisha nur mit Zoo-Gefährtin Shiwa. Nun soll die Nashorn-Dame in Spanien Nachwuchs bekommen und sucht dafür einen geeigneten Partner. © Terra Natura

Zum Valentinstag sucht eine Nashorn-Dame aus Spanien nach einem Partner. Sie lebt in einem Zoo in Benidorm, ihre Art ist vom Aussterben bedroht. Mehr dazu erfahren Sie hier:

Benidorm - Panzernashorn-Dame Nisha lebt in einem Zoo an der Costa Blanca* in Spanien*. Von dort aus startet nun pünktlich zum Valentinstag die Suche nach einem geeigneten Nashorn-Partner für Nisha in ganz Europa. Denn Panzerhörner sind vom Aussterben bedroht, in freier Wildbahn leben nur noch wenige Exemplare. Welche besondere Valentinstags-Überraschung sich der Zoo in Spanien noch für das Nashorn ausgedacht hat, weiß costanachrichten.com*.

Zweimal ist es dem Zoo in Benidorm bereits gelungen, Nashorn-Nachwuchs in dem Gehege begrüßen zu dürfen. Damit ist der Tierpark der einzige auf dem spanischen Festland und einer der wenigen in Europa, in denen Panzernashörner zur Welt kamen. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.