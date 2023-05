Rekord bei Transplantationen in Spanien: Sieben Organe in 24 Stunden

Von: Sandra Gyuratis

Organtransplantationen in Spanien: Das Krankenhaus La Arrixaca in Murcia gehört zur Spitze. © Carm

Die Ärzte in einem Krankenhaus in Murcia im Südosten von Spanien stellen einen Rekord auf. Sie transplantieren sieben Organe in 24 Stunden. Wie das gelang, steht in diesem Artikel:

Murcia – Das Universitätskrankenhaus in Murcia im Südodsten von Spanien steht an der Spitze bei Organtransplantationen. Nun hat ein 60-köpfiges Ärzteteam einen Rekord aufgestellt. Die Chirurgen transplantierten in nur 24 Stunden sieben Organe, vier Nieren und drei Lebern, wie costanachrichten.com berichtet.

Nicht nur Nieren und Lebern, das Krankenhaus La Arrixaca in Murcia ist auch führend bei Herztransplantationen. Das ist vor allem den Spendern zu verdanken. Spanien gilt als einer der größten Organspender weltweit. Besonders großzügig ist die Region Murcia mit 48,4 Organspender pro eine Million Einwohner, in Deutschland sind es nur 11,2 Organspender.