Spanien: Regen sorgt für spektakuläre Bilder von der Costa Blanca

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Nach tagelangem Regen an der Costa Blanca mussten die Schleusen am Stausee Guadalest geöffnet werden. © David Revenga

In Spanien ist das Wetter derzeit alles andere als frühlingshaft. An der Costa Blanca hat tagelanger Regen für spektakuläre Bilder und Videos gesorgt. Die Details stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Costa Blanca: Stausee Guadalest lässt Wasser ab - Überschwemmungen nach Dauerregen

Alicante - Solch einen nassen Frühlingsauftakt hat die Costa Blanca* seit Jahrzehnten nicht erlebt. Elf Tage am Stück hat es an der sonst sonnigen Küste im Südosten von Spanien* geregnet, im März fiel in vielen Orten so viel Regen wie das ganze Jahr 2021 über. Die Wassermassen, die sich jetzt aus dem Hinterland der Costa Blanca ihren Weg Richtung Meer bahnen, sorgen für spektakuläre Bilder und Videos, berichtet costanachrichten.com*.

In dem beliebten Ausflugsort Guadalest mussten die zuständigen Behörden die Schleusen des Stausees öffnen, das abgelassene Wasser füllt die Flüsse nun zusätzlich. An der Küste sind deshalb mehrere Gemeinden in Alarmbereitschaft und haben Wege, Straßen und Brücken gesperrt. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.