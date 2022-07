Spanien: Stiertreiben an Costa Blanca trotz Protesten und Verletzten

Von: Judith Finsterbusch

Für die Dorfjugend ein Spaß, für die Tiere ein Graus: Stiertreiben in Spanien. © Ángel García

Stiertreiben sind aus vielen Gemeinden in Spanien nicht wegzudenken. Auch an der Costa Blanca finden sie im Rahmen von Ortsfesten trotz Protesten statt. Details zu der umstrittenen Veranstaltung lesen Sie in diesem Artikel:

Dénia - In vielen Gemeinden in Spanien gehören Stiertreiben noch immer zum Stadtfest dazu, auch an der Costa Blanca. Der Urlaubsort Dénia etwa hat nach zweijähriger Corona-Pause jetzt seine „bous a la mar“ gefeiert. Dabei werden Stiere und Kühe über eine Straße getrieben, ähnlich wie bei den weltbekannten Sanfermines in Pamplona. In Dénia ist allerdings im Hafen Schluss - und nicht selten landen dabei Tiere und Menschen im Meer. Was Tierschützer zu den Stiertreiben in Spanien sagen, berichtet costanachrichten.com.

Wie jedes Jahr gab es auch dieses Mal bei den Stiertreiben in Dénia mehrere Verletzte. In Spanien regt sich immer mehr Protest gegen Veranstaltungen dieser Art. Bislang bleiben die Argumente von Tierschützern allerdings in vielen Gemeinden an der Costa Blanca ungehört.